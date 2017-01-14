Российский биатлонист Логинов выиграл третью гонку подряд на Кубке IBU

Второй результат показал швейцарец Жереми Финелло, который при двух промахах отстал от Логинова на 54,8 секунды., третьим стал болгарин Михаил Клетчеров (отставание 1 минута 58,3 секунды; 3 промаха).

Ранее Логинов одержал победы в спринте и гонке преследования в рамках предыдущего этапа Кубка IBU в итальянском Мартелле. Женская индивидуальная гонка на этапе в Арбере пройдет позднее в субботу.