Российский биатлонист Логинов выиграл третью гонку подряд на Кубке IBU
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на дистанции 20 км на этапе Кубка IBU в немецком Арбере. Спортсмен показал результат 54 минуты 7,3 секунды, допустив четыре промаха на четырех огневых рубежах.
Второй результат показал швейцарец Жереми Финелло, который при двух промахах отстал от Логинова на 54,8 секунды., третьим стал болгарин Михаил Клетчеров (отставание 1 минута 58,3 секунды; 3 промаха).
Ранее Логинов одержал победы в спринте и гонке преследования в рамках предыдущего этапа Кубка IBU в итальянском Мартелле. Женская индивидуальная гонка на этапе в Арбере пройдет позднее в субботу.
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