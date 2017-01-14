Фуркад: Хочу превзойти достижение Бьорндалена по количеству побед за сезон
Француз Мартен Фуркад признался, что для него важно побить рекорд норвежца
Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед в личных стартах за сезон.
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«Помимо цели побеждать в каждой гонке, у меня есть и дополнительные задачи, как, например, рекорд
В сезоне-2004/05 Бьорндален выиграл 12 гонок, а Фуркад на данный момент одержал 9 побед.
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