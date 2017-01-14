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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28425728/
14 января 2017, 13:53 | Биатлон | Чемпионат.com

Фуркад: Хочу превзойти достижение Бьорндалена по количеству побед за сезон

Француз Мартен Фуркад признался, что для него важно побить рекорд норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед в личных стартах за сезон.

Француз Мартен <span class=error>Фуркад</span> признался что для него важно побить рекорд норвежца <nobr>Уле-Эйнара</nobr> Бьорндалена по количеству побед в личных стартах за сезон. Увеличить
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«Помимо цели побеждать в каждой гонке, у меня есть и дополнительные задачи, как, например, рекорд Уле-Эйнара по количеству побед за сезон. Такие цели помогают мне сохранять скромность и здравый взгляд на вещи, особенно учитывая большое преимущество над соперниками в общем зачёте Кубка мира», — приводит слова Фуркада AFP.

В сезоне-2004/05 Бьорндален выиграл 12 гонок, а Фуркад на данный момент одержал 9 побед.
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