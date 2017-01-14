Шнапс вперемешку с пивом. Как сделан биатлон в Рупольдинге

Всё для зрителей

Уже при подходе к «Химгау-арене» в Рупольдинге попадаешь в атмосферу праздника. Для удобства зрителей здесь сделано всё: стрелковые тренажёры и имитация спуска на горных лыжах, десятки блюд баварской кухни и различные напитки, а также массовые мероприятия. Беннедикт Долль и Франциска Хильдебранд в свободный день проводили автограф-сессию в течение часа. Представить такое в разгар соревнований в Тюмени или Ханты-Мансийске в российской сборной просто невозможно. Об удобствах для прессы здесь тоже позаботились. Есть огромное и просторное здание пресс-центра, где журналистам не придётся сидеть друг у друга на коленях, как, скажем, в Поклюке. Каждый день немецкую прессу балуют пресс-конференциями спортсменов, тренеров и звёзд спорта прошлых лет. Вчера, к примеру, Магдалена Нойнер на протяжении получаса отвечала на вопросы немецких коллег. Наконец, на втором этаже есть отличная столовая, где можно позавтракать, пообедать и поужинать.

Обитатели «пьяной палатки»

Центральное место встреч болельщиков на каждом этапе — большая белая палатка, где под незамысловатые мелодии местных музыкантов можно согреться, покушать и выпить. Называют это место по-разному. Французы, к примеру, «шапито», а русские — «пьяная палатка». Несмотря на то что на биатлоне болельщики действительно крепко выпивают, драки и какие-то безобразия исключены. Публика здесь интернациональная, но миролюбивая. Немцы с удовольствием братаются с русскими, норвежцы — с французами.



Норвежцы — законодатели болельщицкой моды. Они первыми стали носить смешные костюмы в цветах национального флага, шапки с рогами и красить лицо в жуткие цвета. Пьют норвежцы сильнее всех, так как с их ценами на алкоголь на родине так не погудишь. Чаще всего с утра заказывают бокал пива и бутылку крепкого напитка, пьют шнапс, а пивом запивают. К старту гонки идут на трибуну уже покачмваясь, распевая песни, самая популярная из которых Alt for Norge. Приносить на стадион свои напитки здесь официально запрещено, и болельщики проходят тщательный досмотр, однако россияне и украинцы за счёт удивительной смекалки всегда найдут возможность пронести флягу живительного напитка. Засунут в карман или смешают коньяк с «Кока-колой», а водку со «Спрайтом». Вдоль трассы стоят палатки с глювайном, где можно отведать самый популярный биатлонный напиток прямо во время гонки.