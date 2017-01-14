Шнапс вперемешку с пивом. Как сделан биатлон в Рупольдинге
Все удобства для болельщиков, почему норвежцы пьют больше всех, как достать лишний билет и востребованный на родине Рикко Гросс.
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Всё для зрителей
Уже при подходе к «Химгау-арене» в Рупольдинге попадаешь в атмосферу праздника. Для удобства зрителей здесь сделано всё: стрелковые тренажёры и имитация спуска на горных лыжах, десятки блюд баварской кухни и различные напитки, а также массовые мероприятия. Беннедикт Долль и Франциска Хильдебранд в свободный день проводили
Обитатели «пьяной палатки»
Центральное место встреч болельщиков на каждом этапе — большая белая палатка, где под незамысловатые мелодии местных музыкантов можно согреться, покушать и выпить. Называют это место
Норвежцы — законодатели болельщицкой моды. Они первыми стали носить смешные костюмы в цветах национального флага, шапки с рогами и красить лицо в жуткие цвета. Пьют норвежцы сильнее всех, так как с их ценами на алкоголь на родине так не погудишь. Чаще всего с утра заказывают бокал пива и бутылку крепкого напитка, пьют шнапс, а пивом запивают. К старту гонки идут на трибуну уже покачмваясь, распевая песни, самая популярная из которых Alt for Norge. Приносить на стадион свои напитки здесь официально запрещено, и болельщики проходят тщательный досмотр, однако россияне и украинцы за счёт удивительной смекалки всегда найдут возможность пронести флягу живительного напитка. Засунут в карман или смешают коньяк с «Кока-колой», а водку со «Спрайтом». Вдоль трассы стоят палатки с глювайном, где можно отведать самый популярный биатлонный напиток прямо во время гонки.
Найдите лишний билетик
Билеты в Рупольдинге раскупаются за несколько месяцев до начала соревнований, однако в день гонки можно достать билет у перекупщиков по полуторной или двойной цене. Обычно билет на трассу стоит около 25 евро на один день, на трибуну — около 50. Если покупать абонемент на все гонки, выйдет дешевле. Самые состоятельные болельщики могут позволить себе
Нередко приходилось слышать, что если тренер работает с иностранной командой, значит, дома он не востребован. Это точно не про Рикко Гросса. Мало того что до перехода в сборную России он трудился с немецкой командой В, так до сих пор он остаётся личным
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