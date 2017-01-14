Татьяна Акимова: Сейчас сбывается мечта моей жизни
Открытие сборной России нынешнего сезона, победитель спринта на этапе Кубка мира в Нове Место Татьяна Акимова рассказала о долгом пути в основу, детских мечтах и о том, как за один сезон превратиться из аутсайдера в настоящего лидера нашей команды.
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Запланированный заранее разговор с Татьяной Акимовой оказался под угрозой
«В РАМЗАУ ПОЗНАКОМИЛАСЬ С ЮСТИНОЙ КОВАЛЬЧИК»
— Вас тренирует Анатолий Акимов, отец вашего мужа Вячеслава. Кто в жизни появился первым — будущий муж или тренер?
— Со Славой мы с детства тренируемся в одной команде. А его отец Анатолий Валентинович, сам мастер спорта по биатлону, был не только нашим тренером, но и спонсором. Чувашия — не самый богатый регион, инвентаря не хватало. И тренер за свои деньги покупал для нас лыжи, смазки, патроны, оплачивал некоторые сборы. Пока не пошли первые результаты, у нас не было практически никакой поддержки. Я никогда не устану говорить «спасибо» тренеру за все, что он тогда для меня сделал.
— В какой момент вы поняли, что Вячеслав для вас — не просто напарник по команде?
— Поначалу я вообще ни о чем таком не думала. Я очень люблю спорт, и тогда все мысли были только о том, как бы добиться в нем большего. Отношения у нас с мужем начались, наверное, лет с 18. Мы столько прошли вместе, что
— Чем занимаются ваши собственные родители?
— Мама с папой — обыкновенные
— Откуда у вас вообще появилась мотивация тренироваться — а не бегать по дискотекам, например?
— Я помню, как в детстве насмотрюсь дома
— И вот теперь вы тоже «человек из телевизора».
— Я пока этого не чувствую. Мне
— Знаю, что вы даже познакомились с олимпийской чемпионкой из Польши лыжницей Юстиной Ковальчик.
— Мы были на «первом снегу» в Рамзау, шел вечерний тренаж, и тут к нам в гости в отель зашла Юстина. Она хорошо говорит
«ХОТЕЛА УЙТИ В ДЕКРЕТ, НО ПОПАЛА В СБОРНУЮ»
— В юниорах ваш супруг Вячеслав становился чемпионом мира и считался куда более перспективным, чем вы. Сейчас ощущаете некую ревность с его стороны к собственным успехам?
— До
— А ваши нынешние успехи так же подстегивают супруга?
— Сейчас у Славы сложный период, совсем как у меня был
— Когда у вас на протяжении нескольких лет подряд ничего не получалось, не было мысли вообще завершить биатлонную карьеру?
— Если честно, года два назад я планировала выйти замуж, а потом, после «Ижевской винтовки», уйти в декрет. Но выступила в Ижевске неожиданно удачно, впервые попала в сборную на Кубок мира, и дальше все пошло по нарастающей. Так что декрет пока решили отложить.
— Свои выступления в Кубке мира вы начали в прошлом году в Остерсунде с 83-го места. Это была связанная с дебютом паника — или были не готовы физически к скоростям на таком уровне?
— Мне было очень тяжело выступать психологически. Ведь я не попадала ни на какие чемпионаты даже в младших возрастах.
— В какой момент пришло понимание, что на Кубке мира вы — свой человек?
— После того, как я в прошлом году на двух стартовых этапах ни разу не попала в гонку преследования, меня отправили на Кубок IBU. Как ни странно, тогда это стало для меня облегчением. Что делать на Кубке мира с такими результатами? А на IBU я уже выступала раньше, там было спокойно и хорошо. Тут я взяла и выиграла гонку. И думаю: «А чего ж я так себя торможу? Ведь
— Награда от международной федерации «Лучшему новичку года» в конце прошлого года стала для вас сюрпризом?
— Я о таком даже мечтать не могла. Даже когда мне сказали, что получу приз, до конца не верила, что это происходит со мной.
«НЕПРИЯТНОСТИ СДЕЛАЛИ МЕНЯ СИЛЬНЕЕ»
— С этого сезона вы работаете в группе Виталия Норицына, который не сильно старше вас. Как ощущения от сотрудничества с этим специалистом?
— Поначалу, конечно, были мысли: как это нам достался такой молодой тренер? Но я быстро поняла, что напрасно сомневалась. Мне работа с Норицыным подошла идеально. Он как бывший спортсмен прекрасно все понимает. Например, ты только рот откроешь, чтобы рассказать о своих ощущениях после гонки — а он уже все понял. Что касается тренировок, то я их вообще с детства люблю. Мне чем жестче и тяжелее работать — тем лучше.
— После победы на третьем этапе в
— Нет, я не считаю себя лидером. У нас девочки сильные, просто у всех периодически бывают трудности, включая меня. А то первое место — это заслуга даже не моя, а всех людей, кто на протяжении карьеры верил и помогал мне.
— Что изменила в вашей жизни та победа в спринте?
— Если честно, я до сих пор не могу до конца в это поверить. Даже когда тренеры на дистанции на заключительном круге гнали меня и кричали, что иду первой, я не поверила. Точнее, думала, что номер в серединке и меня еще не раз обойдут. Не мечтала даже о призовом месте, не говоря уж о победе. Просто решила: раз я иду первой хотя бы в первой половине стартового протокола, надо это не упустить.
— Показалось, что два призовых места подряд в
— В
— Вы впервые подходите к чемпионату мира в качестве твердого члена основы, который, скорее всего, побежит все гонки.
— На данный момент, мне все равно, где бежать — на чемпионате или на Кубке мира. Успех на любом старте имеет для меня одинаковую ценность. Мне нужно расти во всех аспектах биатлона и ни в чем не давать себе слабины. Это и есть главная задача, а уж где выступать — это неважно.
— У вас достаточно нетипичные для российской спортсменки биатлонные данные: хорошая скорость на трассе, но при этом нестабильная стрельба…
— Стрельба подводила меня очень много раз. Причем если раньше я думала, что проблема чисто психологического плана, сейчас поняла, что и технически тоже есть, над чем работать.
— Вы планируете работать над скорострельностью, или на данном этапе несколько потерянных секунд на рубеже — это не столь важно?
— Вообще, когда у тебя начинаются нелады со стрельбой, начинаешь дорожить каждым выстрелом. Штрафной круг — это в любом случае хуже, чем чуть задержаться на рубеже. Пока у меня все равно сидит желание перестраховаться. Хотя в тренировках уже получается стрелять быстро и точно, а иногда и на соревнованиях отдельные рубежи удаются.
— Тогда вам должно быть комфортно в эстафете: там
— Эстафета — совсем другая гонка. А нашей команде в ней вообще нельзя тянуться за дополнительными.
— У вас не возникло мысли, что если бы вы попали в основную сборную года на
— Я считаю, что нет смысла о
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