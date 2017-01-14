Татьяна Акимова: Сейчас сбывается мечта моей жизни

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Запланированный заранее разговор с Татьяной Акимовой оказался под угрозой из-за провального 13-го места нашей команды в эстафете. Но в итоге темы неудачной гонки решили вообще не касаться. Тем более, что интересно о ней было действительно другое, чем причины промахов в эстафете. Человек, дважды в этом сезоне поднимавшийся на пьедестал Кубка мира, Акимова доказала, что ее успехи не являются случайностью.

«В РАМЗАУ ПОЗНАКОМИЛАСЬ С ЮСТИНОЙ КОВАЛЬЧИК»

— Вас тренирует Анатолий Акимов, отец вашего мужа Вячеслава. Кто в жизни появился первым — будущий муж или тренер?

— Со Славой мы с детства тренируемся в одной команде. А его отец Анатолий Валентинович, сам мастер спорта по биатлону, был не только нашим тренером, но и спонсором. Чувашия — не самый богатый регион, инвентаря не хватало. И тренер за свои деньги покупал для нас лыжи, смазки, патроны, оплачивал некоторые сборы. Пока не пошли первые результаты, у нас не было практически никакой поддержки. Я никогда не устану говорить «спасибо» тренеру за все, что он тогда для меня сделал.

— В какой момент вы поняли, что Вячеслав для вас — не просто напарник по команде?

— Поначалу я вообще ни о чем таком не думала. Я очень люблю спорт, и тогда все мысли были только о том, как бы добиться в нем большего. Отношения у нас с мужем начались, наверное, лет с 18. Мы столько прошли вместе, что по-настоящему сроднились. Его родители приняли меня как родную дочку.

— Чем занимаются ваши собственные родители?

— Мама с папой — обыкновенные спортсмены-любители. Мне с детства нравилось кататься на лыжах, мы всегда по телевизору смотрели Олимпиады, чемпионаты мира. В школе на физкультуре я на лыжах обыгрывала всех мальчишек. Потом за сто метров от нашего дома построили лыжную базу, и я там практически поселилась. Класса с восьмого я стала заниматься на другой базе, где как раз познакомилась с Акимовыми. Какое-то время еще совмещала лыжи и биатлон, но последний всегда нравился мне больше.

— Откуда у вас вообще появилась мотивация тренироваться — а не бегать по дискотекам, например?

— Я помню, как в детстве насмотрюсь дома каких-нибудь соревнований, а потому выхожу на тренировку с мыслью: «Хочу стать, как они, как люди из телевизора».

— И вот теперь вы тоже «человек из телевизора».

— Я пока этого не чувствую. Мне по-прежнему очень нравится наблюдать за известными спортсменками — Дорен, Вирер, Коукаловой и другими. Стараюсь перекинуться с ними парой слов, если есть такая возможность. Но сейчас я смотрю на них уже немного другими глазами. Хочется у них что-то взять полезное для своей подготовки.

— Знаю, что вы даже познакомились с олимпийской чемпионкой из Польши лыжницей Юстиной Ковальчик.

— Мы были на «первом снегу» в Рамзау, шел вечерний тренаж, и тут к нам в гости в отель зашла Юстина. Она хорошо говорит по-русски, и я задала ей просто миллион вопросов. Представляете, для Ковальчик нормальная продолжительность одной тренировки — это 2,5 — 3 часа! Плюс она делает очень объемные зарядки, кучу всяких интересных упражнений. Смотришь на таких людей, которые по-настоящему живут спортом, и понимаешь, откуда у них выдающиеся результаты….

«ХОТЕЛА УЙТИ В ДЕКРЕТ, НО ПОПАЛА В СБОРНУЮ»

— В юниорах ваш супруг Вячеслав становился чемпионом мира и считался куда более перспективным, чем вы. Сейчас ощущаете некую ревность с его стороны к собственным успехам?

— До какого-то момента у Славы в биатлоне все шло очень гладко, а у меня — наоборот. Причем бежала я всегда хорошо, камнем преткновения была стрельба. Как ответственный старт — так я либо заболею, либо на рубеже что-то случится, либо не хватит для отбора нескольких очков. Тогда, наоборот, у меня к Славе была спортивная ревность — в хорошем смысле, конечно. Хотя в то же время, считаю, его успехи меня очень подстегнули. Я четко знала и видела, к чему я должна стремиться.

— А ваши нынешние успехи так же подстегивают супруга?

— Сейчас у Славы сложный период, совсем как у меня был когда-то. Он заболел, не выступал на отборе и пока не может толком восстановиться. Но мои выступления его окрыляют. Это время неудач просто нужно пережить, а потом, я верю, у него все еще будет хорошо.

— Когда у вас на протяжении нескольких лет подряд ничего не получалось, не было мысли вообще завершить биатлонную карьеру?

— Если честно, года два назад я планировала выйти замуж, а потом, после «Ижевской винтовки», уйти в декрет. Но выступила в Ижевске неожиданно удачно, впервые попала в сборную на Кубок мира, и дальше все пошло по нарастающей. Так что декрет пока решили отложить.

— Свои выступления в Кубке мира вы начали в прошлом году в Остерсунде с 83-го места. Это была связанная с дебютом паника — или были не готовы физически к скоростям на таком уровне?

— Мне было очень тяжело выступать психологически. Ведь я не попадала ни на какие чемпионаты даже в младших возрастах. Один-единственный раз когда-то отобралась на юниорский чемпионат Европы, и все. Форма национальной сборной, камеры, зрители — все в Остерсунде было для меня впервые. А что меня по телевизору показали — это же вообще! К тому же, там гонка была вечером, я стартовала под сотым номером, и успела так себя накрутить, что вообще еле добрела до финиша.

— В какой момент пришло понимание, что на Кубке мира вы — свой человек?

— После того, как я в прошлом году на двух стартовых этапах ни разу не попала в гонку преследования, меня отправили на Кубок IBU. Как ни странно, тогда это стало для меня облегчением. Что делать на Кубке мира с такими результатами? А на IBU я уже выступала раньше, там было спокойно и хорошо. Тут я взяла и выиграла гонку. И думаю: «А чего ж я так себя торможу? Ведь готова-то хорошо!» С того момента я с каждым следующим стартом выступала все лучше. Внутреннее напряжение никуда не ушло, но я постепенно научилась его контролировать.

— Награда от международной федерации «Лучшему новичку года» в конце прошлого года стала для вас сюрпризом?

— Я о таком даже мечтать не могла. Даже когда мне сказали, что получу приз, до конца не верила, что это происходит со мной.

«НЕПРИЯТНОСТИ СДЕЛАЛИ МЕНЯ СИЛЬНЕЕ»

— С этого сезона вы работаете в группе Виталия Норицына, который не сильно старше вас. Как ощущения от сотрудничества с этим специалистом?

— Поначалу, конечно, были мысли: как это нам достался такой молодой тренер? Но я быстро поняла, что напрасно сомневалась. Мне работа с Норицыным подошла идеально. Он как бывший спортсмен прекрасно все понимает. Например, ты только рот откроешь, чтобы рассказать о своих ощущениях после гонки — а он уже все понял. Что касается тренировок, то я их вообще с детства люблю. Мне чем жестче и тяжелее работать — тем лучше.

— После победы на третьем этапе в Нове-Место вы уже ощутили себя лидером команды?

— Нет, я не считаю себя лидером. У нас девочки сильные, просто у всех периодически бывают трудности, включая меня. А то первое место — это заслуга даже не моя, а всех людей, кто на протяжении карьеры верил и помогал мне.

— Что изменила в вашей жизни та победа в спринте?

— Если честно, я до сих пор не могу до конца в это поверить. Даже когда тренеры на дистанции на заключительном круге гнали меня и кричали, что иду первой, я не поверила. Точнее, думала, что номер в серединке и меня еще не раз обойдут. Не мечтала даже о призовом месте, не говоря уж о победе. Просто решила: раз я иду первой хотя бы в первой половине стартового протокола, надо это не упустить.

— Показалось, что два призовых места подряд в Нове-Место изменили вашу психологию. Например, теперь в масс-старте вы не стесняетесь выйти в лидеры, пусть пока это не всегда выливается в конечный результат?

— В Нове-Место был мой первый в жизни масс-старт на Кубке мира. Я проснулась утром с огромной радостью, было ощущение, словно у меня целый вагон сил. Я вообще люблю контактные гонки, а уж на таком уровне, плечом к плечу с выдающимися соперницами — это же всю жизнь было моей мечтой. И вот, в этом году она начала сбываться. Когда очередной этап Кубка мира заканчивается, мне даже жаль. Хочется выступать еще и еще. Даже усталости пока не чувствую.

— Вы впервые подходите к чемпионату мира в качестве твердого члена основы, который, скорее всего, побежит все гонки.

— На данный момент, мне все равно, где бежать — на чемпионате или на Кубке мира. Успех на любом старте имеет для меня одинаковую ценность. Мне нужно расти во всех аспектах биатлона и ни в чем не давать себе слабины. Это и есть главная задача, а уж где выступать — это неважно.

— У вас достаточно нетипичные для российской спортсменки биатлонные данные: хорошая скорость на трассе, но при этом нестабильная стрельба…

— Стрельба подводила меня очень много раз. Причем если раньше я думала, что проблема чисто психологического плана, сейчас поняла, что и технически тоже есть, над чем работать.

— Вы планируете работать над скорострельностью, или на данном этапе несколько потерянных секунд на рубеже — это не столь важно?

— Вообще, когда у тебя начинаются нелады со стрельбой, начинаешь дорожить каждым выстрелом. Штрафной круг — это в любом случае хуже, чем чуть задержаться на рубеже. Пока у меня все равно сидит желание перестраховаться. Хотя в тренировках уже получается стрелять быстро и точно, а иногда и на соревнованиях отдельные рубежи удаются.

— Тогда вам должно быть комфортно в эстафете: там все-таки есть дополнительные патроны и не надо сразу бежать на круг.

— Эстафета — совсем другая гонка. А нашей команде в ней вообще нельзя тянуться за дополнительными.

— У вас не возникло мысли, что если бы вы попали в основную сборную года на три-четыре раньше, все могло быть еще лучше, чем сейчас? И это время в вашей карьере, по сути, упущено.