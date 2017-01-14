Александр Привалов: Результаты сборной России не устраивают никого!

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— Начиная с этапа в Нове-Место, мы проигрываем в скорости. А все остальные, наоборот, прибавляют. Такое состояние у российской команды. Готовятся к чемпионату мира.

— В гонку преследования пробились все шестеро россиян. Верите, в медальный успех?

— У меня есть в этом сомнения. Думаю, им будет сложно, потому что пробиться — это одно, а побеждать — совсем другое. Занимают то шестые места, то седьмые, то десятые. А медалей-то нет! И это никого не устраивает. Вот норвежцы же борются. А мы — пока нет.

— Три промаха Шипулина не удивили?

— Вовсе нет. Меня вообще его промахи не удивляют. Ему надо много работать по стрельбе. На нем такое психологическое давление, что он не выдерживает на огневом рубеже. Нужно быть уравновешенным, хладнокровным, а Антон все время желает выступать хорошо. Правда, если бы не эти три неточных выстрела, Антон мог бы бороться за бронзовые медали. Но все остальные россияне были далеки.

— Кроме Малышко, вообще никто «на ноль» не отстрелял.

— Понимаете, у россиян есть проблемы в технике стрельбы, на мой взгляд. Когда стреляет Фуркад, он удерживает мушку на мишени довольно долго и затем попадает. А мы гонимся за скорострельностью — стреляем в динамике. Выстрел следует, как только мишень попадает в мушку. Такая стрельба — нестабильна. Однако в эстафете наши ребята отстреляли безупречно. Два промаха в такой гонке — почти идеальный вариант.

— В эстафете должны были побеждать?

— Вовсе необязательно. Меня удивили немцы. Они были одними из главных претендентов на победу, но на первом этапе Эрик Лессер выступил неудачно, и они полностью провалились психологически. Но, несмотря на это, сборная Германии заняла третье место. А россияне с лучшей стрельбой — вторые. Да и в спринте Малышко, не промазавший ни разу, шестой.

— А Малышко в текущем состоянии принес бы победу сборной России в эстафете?

— Думаю, нет.

— У Дмитрия результаты пошли вверх. Это из-за выступления на Кубке IBU?

— Чисто психологически это помогло.

— С чем связано такое неудачное выступление россиян в Кубке мира?

— С подготовкой к чемпионату мира. Потому что главное сейчас — грамотно составить план подготовки к турниру и выступить там достойно.

— То есть, можно закрыть глаза на выступление российской команды на Кубке мира?

— Конечно! Сложно же выступать успешно на всех этапах Кубка мира. А то мы все время настраиваемся на самые лучшие результаты, но сейчас пора готовиться к чемпионату мира. Пока что время есть. Знаете, видел бег Фуркада. Он выступил блестяще. Сейчас француз в своем лучшем состоянии.

— Кто способен бороться с Мартеном на чемпионате мира?

— Многие. Не буду перечислять фамилий. Конкуренция теперь выше, чем раньше.