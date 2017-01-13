СУДЬБА РОССИИ РЕШИТСЯ В АНТЕРСЕЛЬВЕ

Очередным ясным баварским утром перед мужским спринтом хотелось посочувствовать нашему олимпийскому чемпиону Алексею Волкову. В среду после второго места в эстафете Волкова, даже не дожидаясь вечерней церемонии награждения, отправили во Францию обратно на Кубок IBU, который, по признанию биатлониста, является для него только потерей мотивации. Мало того, в горном Арбере Волкову еще и не повезло с погодой: из-за сильного снегопада и ветра индивидуальную гонку, ради которой он туда прибыл, перенесли минимум на сутки. Так и сидел, видимо, Волков в заметенном пургой домике у телевизора, пока товарищи по команде выходили на старт в Рупольдинге.

Кстати, менее чем за час до старта первого спортсмена в спринте подоспело неприятное известие из Международного союза биатлонистов (IBU). 21 января, во время следующего этапа Кубка мира в итальянском Антхольце (Антерсельве), состоится внеочередной исполком IBU. На нем будут приняты дальнейшие решения по поводу второй части доклада Макларена о допинге в российском спорте. Причем для участия в исполкоме приглашены не только чиновники, но и представители команд, и даже действующие спортсмены. Будет, цитируя пресс-релиз, «открытый диалог».

До сих пор IBU оставался одной из немногих международных федераций, которая не отстраняла действующих российских спортсменов на основании доклада Макларена. Более того, президент Андерс Бессеберг не раз подчеркивал, что не будет накладывать даже временного отстранения, пока не получит существенных доказательств вины конкретных спортсменов. Видимо, новая информация из Международного олимпийского комитета все-таки поступила. И теперь у Бессеберга не остается иного выбора, кроме как действовать. Будут ли эти действия направлены только против конкретных спортсменов, или все-таки против команды в целом — узнаем уже в Италии.

Антон Шипулин финишировал на 23-м месте. AFP 2016

ПРОМАХИ ШИПУЛИНА УШЛИ ВПРАВО

Ближе к старту спринта в Рупольдинге задул приличный ветер. «Ребята пристреливались при штиле, а теперь порывы. Жди промахов», — озвучил биатлонную мудрость стоявший на рубеже двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Антон Бабиков прислушался к старшему товарищу и допустил одну ошибку на «лежке». Тезка Шипулин на первом рубеже отправил в «молоко» сразу два выстрела.

— Думаю, дело не в ветре, Антон сам ошибся, — заметил тренер по стрельбе Андрей Гербулов. — Два промаха на «лежке» ушли на правую сторону, габариты на два и четыре часа. То есть скорее всего, ошибка была в неправильной обработке спускового крючка. Хотя, может, и ветерок был слева — трудно судить по горячим следам.

Как бы там ни было, но с двумя штрафными кругами в багаже Шипулин сразу же выбыл из числа претендентов на подиум. А еще один не прошедший габарит на «стойке» сделал призрачными даже шансы Антона на 20-ку. Впрочем, на трассе Шипулин выглядел весьма уверенно и в итоге финишировал 23-м, поделив эту позицию все с тем же Бабиковым. Правда, у младшего Антона промах был всего один. Но после коллапса на финише эстафеты Бабикову, очевидно, важно было пройти ровную гонку без сильных скачков скорости, и это удалось.

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— С Антоном все в порядке, — удовлетворенно сообщил по рации кто-то из тренеров, стоявших на заключительном подъеме.

Лучшим в нашей команде, как и неделю назад в аналогичной гонке в Оберхофе, неожиданно стал Дмитрий Малышко. Олимпийский чемпион в этом сезоне успел и посидеть в запасе, и выступить на Кубке IBU, и даже съездить на отбор на «Ижевскую винтовку». Там Малышко выиграл спринтерскую гонку, а главное, умудрился не поддаться эпидемии гриппа, которая в Ижевске разбушевалась среди спортсменов.

Но как ни странно, летающие вокруг вирусы и критические стрелы в итоге сделали Малышко только сильнее. Шестое место с «нулем», конечно, не великое достижение, но для спортсмена, которого еще месяц назад не считали членом основы — отличный результат. Пока остальные члены нашей команды борются каждый со своими проблемами, Малышко сейчас, пожалуй, единственный, кто шаг за шагом идет только вверх.

Наталья МАРЬЯНЧИК

из Рупольдинга.