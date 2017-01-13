Мартен Фуркад: Хочу побить рекорд Бьорндалена по числу побед в сезоне
Француз Мартен Фуркад признался, что нервничал перед стартом спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Ему удалось одержать девятую победу в сезоне.
— Это была хорошая гонка, я знал, что не имел права на ошибку, — цитирует AFP Фуркада. — Мне немного повезло с последним выстрелом. Перед стартом очень нервничал, понимая важность спринта. Теперь у меня комфортный запас перед гонкой преследования. Но в биатлоне тяжело дается отрыв и быстро теряется. Я иду от гонки к гонке, последовательно. Есть и другие цели — побить рекорд Бьорндалена по числу побед в сезоне. Их у него было 12. Это помогает мне оставаться сосредоточенным.
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|13.01.2017 16:45
|Рупольдинг (Германия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|22.34,2
|2
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+18,0
|3
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+39,7
|4
|Арнд Пайффер
|Германия
|+51,8
|5
|Симон Шемп
|Германия
|+52,8
|6
|Дмитрий МАЛЫШКО
|Россия
|+56,2
|7
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+59,5
|8
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+01.00,4
|9
|Доминик Ландертингер
|Австрия
|+01.02,8
|10
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.07,7
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