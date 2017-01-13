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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28422040/
13 января 2017, 20:27 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Мартен Фуркад: Хочу побить рекорд Бьорндалена по числу побед в сезоне

Француз Мартен Фуркад признался, что нервничал перед стартом спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Ему удалось одержать девятую победу в сезоне.

— Это была хорошая гонка, я знал, что не имел права на ошибку, — цитирует AFP Фуркада. — Мне немного повезло с последним выстрелом. Перед стартом очень нервничал, понимая важность спринта. Теперь у меня комфортный запас перед гонкой преследования. Но в биатлоне тяжело дается отрыв и быстро теряется. Я иду от гонки к гонке, последовательно. Есть и другие цели — побить рекорд Бьорндалена по числу побед в сезоне. Их у него было 12. Это помогает мне оставаться сосредоточенным.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Эберхард Ю.
Австрия
3.
Свендсен Э.
Норвегия
13.01.2017 16:45 Рупольдинг (Германия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 22.34,2
2 Юлиан Эберхард Австрия +18,0
3 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +39,7
4 Арнд Пайффер Германия +51,8
5 Симон Шемп Германия +52,8
6 Дмитрий МАЛЫШКО Россия +56,2
7 Дмитрий Пидручный Украина +59,5
8 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +01.00,4
9 Доминик Ландертингер Австрия +01.02,8
10 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.07,7
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