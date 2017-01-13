Савицкий стал 58-м в спринте этапа Кубка мира
Стали известны результаты спринта у мужчин на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
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Победителем спринта стал француз Мартен Фуркад, второй результат — у австрийца Джулиана Эберхарда, замкнул тройку лидеров норвежец Эмиль Свендсен.
Лучшим в команде казахстанских биатлонистов показал, ставший 58-м, Ян Савицкий, Максим Браун финишировал 68-м, Василий подкорытов — 87-м, Антон Пантов — 98-м.
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|13.01.2017 16:45
|Рупольдинг (Германия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|22.34,2
|2
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+18,0
|3
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+39,7
|4
|Арнд Пайффер
|Германия
|+51,8
|5
|Симон Шемп
|Германия
|+52,8
|6
|Дмитрий МАЛЫШКО
|Россия
|+56,2
|7
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+59,5
|8
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+01.00,4
|9
|Доминик Ландертингер
|Австрия
|+01.02,8
|10
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.07,7
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