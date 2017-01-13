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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28422030/
13 января 2017, 20:30 | Биатлон | Sports.kz

Савицкий стал 58-м в спринте этапа Кубка мира

Стали известны результаты спринта у мужчин на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Стали известны результаты спринта у мужчин на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Увеличить
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Победителем спринта стал француз Мартен Фуркад, второй результат — у австрийца Джулиана Эберхарда, замкнул тройку лидеров норвежец Эмиль Свендсен.

Лучшим в команде казахстанских биатлонистов показал, ставший 58-м, Ян Савицкий, Максим Браун финишировал 68-м, Василий подкорытов — 87-м, Антон Пантов — 98-м.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Эберхард Ю.
Австрия
3.
Свендсен Э.
Норвегия
13.01.2017 16:45 Рупольдинг (Германия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 22.34,2
2 Юлиан Эберхард Австрия +18,0
3 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +39,7
4 Арнд Пайффер Германия +51,8
5 Симон Шемп Германия +52,8
6 Дмитрий МАЛЫШКО Россия +56,2
7 Дмитрий Пидручный Украина +59,5
8 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +01.00,4
9 Доминик Ландертингер Австрия +01.02,8
10 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.07,7
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