Мужская сборная России по биатлону опустилась на 4-е место в Кубке наций

В пятницу в спринте лучшим из россиян стал Дмитрий Малышко, показавший 6-й результат. Евгений Гараничев — 19-й, у Антона Бабикова и Антона Шипулина — 23-е место, Максим Цветков — 31-й, Матвей Елисеев — 59-й.

В зачете Кубка наций у российских биатлонистов стало 3378 очков. Лидируют немцы (3453), вторыми идут французы (3413), третьими — норвежцы (3413).

Зачет Кубка наций — рейтинг национальных биатлонных федераций по результатам выступления спортсменов в индивидуальных, спринтерских, эстафетных и смешанных эстафетных гонках Кубка и чемпионата мира. Очки Кубка наций присуждаются трем лучшим спортсменам национальной федерации в этих стартах в соответствии с занятыми местами.

При подведении итогов Кубка мира все заработанные спортсменами национальной федерации очки Кубка наций суммируются, и полученная сумма определяет место федерации в зачете. Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне.