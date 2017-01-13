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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28421560/
13 января 2017, 19:44 | Биатлон | Чемпионат.com

Свендсен: Когда Фуркад в такой форме, противостоять ему невозможно

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен прокомментировал свой результат в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, где он завоевал бронзовую медаль.

«Я доволен гонкой, где отстрелял чисто. В спринте это не просто. Я понимал, что только чистая стрельба даст мне возможность бороться за медали. Я всегда стремлюсь к победе, но противостоять Мартену пока невозможно, когда он в такой форме. Но я буду стараться делать всё, на что способен. Он очень силён, но я не концентрируюсь на нём, а всё внимание строю на себе. С каждым днём стараюсь быть лучше. В следующем году Олимпийские игры, и это главная цель для меня. Я не думаю о соперниках, а нахожусь на своей трассе», — передаёт слова Свендсена спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.
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