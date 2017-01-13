Дмитрий Малышко: Хочу доказать, что не просто так здесь бегаю
Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко вторую спринтерскую гонку подряд — лучший в нашей команде. На пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге россиянин стал шестым. Фуркад выиграл спринт в Рупольдинге.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Самочувствие с самого начала было хорошим, и в принципе, все тренировки, которые я здесь провел после переезда из Оберхофа, доставили удовольствие, — заметил Малышко. — Хорошо получалась стрельба, и скоростная работа тоже прошла без проблем. Поэтому я доволен, тем более, что впервые в сезоне получилось отстрелять на «ноль».
— Как вам это удалось, особенно учитывая ветер?
— Он дул не постоянно. Допустим, когда я пришел на «стойку», ветер был очень сильным, но пока я сделал изготовку, он стих и позволил отстреляться без промаха. А
— Учитывая точную стрельбу, не обидно в итоге оказаться лишь шестым?
— Конечно, мне обидно. Но самая большая досада — это проигрыш лидеру Мартену Фуркаду.
— Можно ли сказать, что ваши проблемы со стрельбой лежа, наконец, позади?
— Можно, но я, пожалуй, пока не буду (смеется). Просто продолжу работать в том же направлении и буду надеяться закрепить «чистую» стрельбу.
— Вы не бежали в среду эстафету. Лишний день отдыха пошел на пользу?
— Прежде всего, я очень рад за ребят, которые выгрызли второе место. Сам помню, как тяжело выступать в таких гонках, особенно, если ты еще молодой и неопытный. Конечно, хотелось самому выйти на трассу и помочь своей команде. Но что поделать, приходится порой пропускать
— Вы отбирались на посленовогодние этапы Кубка мира через «Ижевскую винтовку», до этого выступали на этапах Кубка IBU. Насколько сильно это ударило по самолюбию олимпийского чемпиона?
— На самом деле, когда приехал на Кубок IBU, получил большое удовольствие. Там очень дружная команда, которая зарядила меня новыми эмоциями. Соревнования тоже вполне достойные, отличная возможность сменить обстановку и собрать себя в кучу. Я там выступил неплохо, завоевал подиум. Все это, наверное, меня только подстегнуло и заставило еще сильнее сконцентрироваться.
— И даже поездка в морозный Ижевск не выбила из колеи?
— Когда я приехал в Ижевск и обнаружил, что там на улице минус 30, был в шоке. Некоторые дни вообще не выходил из отеля, даже на тренировку. К тому же, вокруг все болели. Но, слава богу, удалось не заразиться и показать на соревнованиях хороший результат.
— Как относитесь к критике, которой перед Новым годом в ваш адрес было множество?
— Лично мне уже все равно, но близким и родным, конечно, было неприятно все это читать. Постараюсь и дальше доказывать, что не просто так здесь бегаю.
Наталья МАРЬЯНЧИК
из Рупольдинга.
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|11.01.2017 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (мужчины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен
|01:13.40,7
|2
|Россия
|Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ
|+05,1
|3
|Германия
|Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|+23,5
|4
|Украина
|Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий
|+28,0
|5
|Чехия
|Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж
|+32,6
|6
|Швеция
|Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем
|+01.09,9
|7
|Австрия
|Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер
|+01.13,7
|8
|Болгария
|Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
|+01.14,3
|9
|Франция
|Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+01.43,2
|10
|Италия
|Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини
|+01.53,0
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