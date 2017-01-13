Дмитрий Малышко: Хочу доказать, что не просто так здесь бегаю

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— Самочувствие с самого начала было хорошим, и в принципе, все тренировки, которые я здесь провел после переезда из Оберхофа, доставили удовольствие, — заметил Малышко. — Хорошо получалась стрельба, и скоростная работа тоже прошла без проблем. Поэтому я доволен, тем более, что впервые в сезоне получилось отстрелять на «ноль».

— Как вам это удалось, особенно учитывая ветер?

— Он дул не постоянно. Допустим, когда я пришел на «стойку», ветер был очень сильным, но пока я сделал изготовку, он стих и позволил отстреляться без промаха. А кому-то, наоборот, не повезло.

— Учитывая точную стрельбу, не обидно в итоге оказаться лишь шестым?

— Конечно, мне обидно. Но самая большая досада — это проигрыш лидеру Мартену Фуркаду. Все-таки 50 с лишним секунд — для спринта слишком много. По ощущениям кажется, что я готов хорошо. Но когда видишь такие проигрыши, непонятно, откуда они берутся.

— Можно ли сказать, что ваши проблемы со стрельбой лежа, наконец, позади?

— Можно, но я, пожалуй, пока не буду (смеется). Просто продолжу работать в том же направлении и буду надеяться закрепить «чистую» стрельбу.

— Вы не бежали в среду эстафету. Лишний день отдыха пошел на пользу?

— Прежде всего, я очень рад за ребят, которые выгрызли второе место. Сам помню, как тяжело выступать в таких гонках, особенно, если ты еще молодой и неопытный. Конечно, хотелось самому выйти на трассу и помочь своей команде. Но что поделать, приходится порой пропускать какие-то гонки.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:43.92386530014642% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOcmkLPjb9R/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ижевск в -20... Самая сильная мотивация хорошо бегать на кубках Мира и Европы. Зато трасса идеальная.)</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Дмитрий Малышко (@dmitriy_malyshko) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-25T16:31:29+00:00">Dec 25, 2016 at 8:31am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Вы отбирались на посленовогодние этапы Кубка мира через «Ижевскую винтовку», до этого выступали на этапах Кубка IBU. Насколько сильно это ударило по самолюбию олимпийского чемпиона?

— На самом деле, когда приехал на Кубок IBU, получил большое удовольствие. Там очень дружная команда, которая зарядила меня новыми эмоциями. Соревнования тоже вполне достойные, отличная возможность сменить обстановку и собрать себя в кучу. Я там выступил неплохо, завоевал подиум. Все это, наверное, меня только подстегнуло и заставило еще сильнее сконцентрироваться.

— И даже поездка в морозный Ижевск не выбила из колеи?

— Когда я приехал в Ижевск и обнаружил, что там на улице минус 30, был в шоке. Некоторые дни вообще не выходил из отеля, даже на тренировку. К тому же, вокруг все болели. Но, слава богу, удалось не заразиться и показать на соревнованиях хороший результат.

— Как относитесь к критике, которой перед Новым годом в ваш адрес было множество?

— Лично мне уже все равно, но близким и родным, конечно, было неприятно все это читать. Постараюсь и дальше доказывать, что не просто так здесь бегаю.

Наталья МАРЬЯНЧИК

из Рупольдинга.