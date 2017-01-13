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13 января 2017, 19:14 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Дмитрий Малышко: Хочу доказать, что не просто так здесь бегаю

Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко вторую спринтерскую гонку подряд — лучший в нашей команде. На пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге россиянин стал шестым. Фуркад выиграл спринт в Рупольдинге.

Олимпийский чемпион Дмитрий <span class=error>Малышко</span> вторую спринтерскую гонку подряд — лучший в нашей команде. Увеличить
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— Самочувствие с самого начала было хорошим, и в принципе, все тренировки, которые я здесь провел после переезда из Оберхофа, доставили удовольствие, — заметил Малышко. — Хорошо получалась стрельба, и скоростная работа тоже прошла без проблем. Поэтому я доволен, тем более, что впервые в сезоне получилось отстрелять на «ноль».

— Как вам это удалось, особенно учитывая ветер?

— Он дул не постоянно. Допустим, когда я пришел на «стойку», ветер был очень сильным, но пока я сделал изготовку, он стих и позволил отстреляться без промаха. А кому-то, наоборот, не повезло.

— Учитывая точную стрельбу, не обидно в итоге оказаться лишь шестым?

— Конечно, мне обидно. Но самая большая досада — это проигрыш лидеру Мартену Фуркаду. Все-таки 50 с лишним секунд — для спринта слишком много. По ощущениям кажется, что я готов хорошо. Но когда видишь такие проигрыши, непонятно, откуда они берутся.

— Можно ли сказать, что ваши проблемы со стрельбой лежа, наконец, позади?

— Можно, но я, пожалуй, пока не буду (смеется). Просто продолжу работать в том же направлении и буду надеяться закрепить «чистую» стрельбу.

— Вы не бежали в среду эстафету. Лишний день отдыха пошел на пользу?

— Прежде всего, я очень рад за ребят, которые выгрызли второе место. Сам помню, как тяжело выступать в таких гонках, особенно, если ты еще молодой и неопытный. Конечно, хотелось самому выйти на трассу и помочь своей команде. Но что поделать, приходится порой пропускать какие-то гонки.

— Вы отбирались на посленовогодние этапы Кубка мира через «Ижевскую винтовку», до этого выступали на этапах Кубка IBU. Насколько сильно это ударило по самолюбию олимпийского чемпиона?

— На самом деле, когда приехал на Кубок IBU, получил большое удовольствие. Там очень дружная команда, которая зарядила меня новыми эмоциями. Соревнования тоже вполне достойные, отличная возможность сменить обстановку и собрать себя в кучу. Я там выступил неплохо, завоевал подиум. Все это, наверное, меня только подстегнуло и заставило еще сильнее сконцентрироваться.

— И даже поездка в морозный Ижевск не выбила из колеи?

— Когда я приехал в Ижевск и обнаружил, что там на улице минус 30, был в шоке. Некоторые дни вообще не выходил из отеля, даже на тренировку. К тому же, вокруг все болели. Но, слава богу, удалось не заразиться и показать на соревнованиях хороший результат.

— Как относитесь к критике, которой перед Новым годом в ваш адрес было множество?

— Лично мне уже все равно, но близким и родным, конечно, было неприятно все это читать. Постараюсь и дальше доказывать, что не просто так здесь бегаю.

Наталья МАРЬЯНЧИК
из Рупольдинга.

1.
Норвегия
2.
Россия
3.
Германия
11.01.2017 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен 01:13.40,7
2 Россия Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ +05,1
3 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +23,5
4 Украина Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий +28,0
5 Чехия Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж +32,6
6 Швеция Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +01.09,9
7 Австрия Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер +01.13,7
8 Болгария Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев +01.14,3
9 Франция Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +01.43,2
10 Италия Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини +01.53,0
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