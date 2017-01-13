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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28421415/
13 января 2017, 19:26 | Биатлон | Чемпионат.com

Эберхард: В спринте Фуркад показал, что он — босс

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард прокомментировал своё выступление в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, где он завоевал второе место.

«Сегодня я рад занять второе место. Для меня это было превосходное соревнование, но Мартен показал, что он босс. Я не мог сделать ничего лучше. Я много тренировался во время рождественской паузы и готовлюсь набрать форму к домашнему чемпионату мира в феврале. Надеюсь, буду чувствовать себя дальше лучше и лучше. В Австрии у нас много сильных атлетов, так что не только я буду претендовать на медали в Хохфильцене», — передаёт слова Эберхарда спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Эберхард Ю.
Австрия
3.
Свендсен Э.
Норвегия
13.01.2017 16:45 Рупольдинг (Германия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 22.34,2
2 Юлиан Эберхард Австрия +18,0
3 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +39,7
4 Арнд Пайффер Германия +51,8
5 Симон Шемп Германия +52,8
6 Дмитрий МАЛЫШКО Россия +56,2
7 Дмитрий Пидручный Украина +59,5
8 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +01.00,4
9 Доминик Ландертингер Австрия +01.02,8
10 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.07,7
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