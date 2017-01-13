«Сегодня я рад занять второе место. Для меня это было превосходное соревнование, но Мартен показал, что он босс. Я не мог сделать ничего лучше. Я много тренировался во время рождественской паузы и готовлюсь набрать форму к домашнему чемпионату мира в феврале. Надеюсь, буду чувствовать себя дальше лучше и лучше. В Австрии у нас много сильных атлетов, так что не только я буду претендовать на медали в Хохфильцене», — передаёт слова Эберхарда спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.