Эберхард: В спринте Фуркад показал, что он — босс
Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард прокомментировал своё выступление в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, где он завоевал второе место.
«Сегодня я рад занять второе место. Для меня это было превосходное соревнование, но Мартен показал, что он босс. Я не мог сделать ничего лучше. Я много тренировался во время рождественской паузы и готовлюсь набрать форму к домашнему чемпионату мира в феврале. Надеюсь, буду чувствовать себя дальше лучше и лучше. В Австрии у нас много сильных атлетов, так что не только я буду претендовать на медали в Хохфильцене», — передаёт слова Эберхарда спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.
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|13.01.2017 16:45
|Рупольдинг (Германия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|22.34,2
|2
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+18,0
|3
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+39,7
|4
|Арнд Пайффер
|Германия
|+51,8
|5
|Симон Шемп
|Германия
|+52,8
|6
|Дмитрий МАЛЫШКО
|Россия
|+56,2
|7
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+59,5
|8
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+01.00,4
|9
|Доминик Ландертингер
|Австрия
|+01.02,8
|10
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.07,7
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