Француз Мартен Фуркад одержал очередную победу в спринте на этапе Кубка мира сезона-16/17
13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Француз Мартен Фуркад одержал очередную победу в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Лидер сезона в мужском биатлоне преодолел дистанцию в 10 км за 22 мин. 34,2 сек., не допустив промахов на двух огневых рубежах. Конкуренцию французу пытался составить австриец Юлиан Эберхард, он также уверенно провел стрельбу, но уступил 18 сек. в скорости. Третье место в спринте занял
Лучшим из белорусов в Рупольдинге стал Владимир Чепелин, которому удалось занять 17-е место — + 1 мин. 23,2 сек. Этот результат позволил могилевчанину пополнить очковую копилку в общем зачете Кубка мира. На данный момент на счету Владимира Чепелина 88 очков и 42-е место в рейтинге.
Результаты других белорусских биатлонистов не позволили им попасть в очковую зону. Сергей Бочарников финишировал 57-м — +2 мин. 16,1 сек. (1+2), Роман Елетнов стал 73-м — +2 мин. 51,5 сек. (0+4), и Дмитрий Абашев завершил выступление на 83-м месте — +3 мин. 09,2 сек. (2+1). Всего в спринте стартовали 107 атлетов.
Пятый этап Кубка мира по биатлону продолжится спринтерской гонкой у женщин 14 января. Начало — в 16.30.
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|11.01.2017 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (мужчины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен
|01:13.40,7
|2
|Россия
|Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ
|+05,1
|3
|Германия
|Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|+23,5
|4
|Украина
|Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий
|+28,0
|5
|Чехия
|Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж
|+32,6
|6
|Швеция
|Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем
|+01.09,9
|7
|Австрия
|Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер
|+01.13,7
|8
|Болгария
|Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
|+01.14,3
|9
|Франция
|Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+01.43,2
|10
|Италия
|Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини
|+01.53,0
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