Француз Мартен Фуркад одержал очередную победу в спринте на этапе Кубка мира сезона-16/17

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лидер сезона в мужском биатлоне преодолел дистанцию в 10 км за 22 мин. 34,2 сек., не допустив промахов на двух огневых рубежах. Конкуренцию французу пытался составить австриец Юлиан Эберхард, он также уверенно провел стрельбу, но уступил 18 сек. в скорости. Третье место в спринте занял Эмиль-Хегле Свендсен из Норвегии — +39,7 сек. (0+0). Еще один норвежец Уле-Эйнар Бьерндален завершил гонку на восьмом месте — +1 мин. 00,4 сек. (0+1).

Лучшим из белорусов в Рупольдинге стал Владимир Чепелин, которому удалось занять 17-е место — + 1 мин. 23,2 сек. Этот результат позволил могилевчанину пополнить очковую копилку в общем зачете Кубка мира. На данный момент на счету Владимира Чепелина 88 очков и 42-е место в рейтинге.

Результаты других белорусских биатлонистов не позволили им попасть в очковую зону. Сергей Бочарников финишировал 57-м — +2 мин. 16,1 сек. (1+2), Роман Елетнов стал 73-м — +2 мин. 51,5 сек. (0+4), и Дмитрий Абашев завершил выступление на 83-м месте — +3 мин. 09,2 сек. (2+1). Всего в спринте стартовали 107 атлетов.

Пятый этап Кубка мира по биатлону продолжится спринтерской гонкой у женщин 14 января. Начало — в 16.30.