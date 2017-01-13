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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28421410/
13 января 2017, 19:30 | Биатлон | БЕЛТА

Француз Мартен Фуркад одержал очередную победу в спринте на этапе Кубка мира сезона-16/17

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Француз Мартен Фуркад одержал очередную победу в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер сезона в мужском биатлоне преодолел дистанцию в 10 км за 22 мин. 342 сек. не допустив промахов на двух огневых рубежах. Конкуренцию французу пытался составить австриец Юлиан Эберхард он также уверенно провел стрельбу но уступил 18 сек. в скорости. Увеличить
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Лидер сезона в мужском биатлоне преодолел дистанцию в 10 км за 22 мин. 34,2 сек., не допустив промахов на двух огневых рубежах. Конкуренцию французу пытался составить австриец Юлиан Эберхард, он также уверенно провел стрельбу, но уступил 18 сек. в скорости. Третье место в спринте занял Эмиль-Хегле Свендсен из Норвегии — +39,7 сек. (0+0). Еще один норвежец Уле-Эйнар Бьерндален завершил гонку на восьмом месте — +1 мин. 00,4 сек. (0+1).

Лучшим из белорусов в Рупольдинге стал Владимир Чепелин, которому удалось занять 17-е место — + 1 мин. 23,2 сек. Этот результат позволил могилевчанину пополнить очковую копилку в общем зачете Кубка мира. На данный момент на счету Владимира Чепелина 88 очков и 42-е место в рейтинге.

Результаты других белорусских биатлонистов не позволили им попасть в очковую зону. Сергей Бочарников финишировал 57-м — +2 мин. 16,1 сек. (1+2), Роман Елетнов стал 73-м — +2 мин. 51,5 сек. (0+4), и Дмитрий Абашев завершил выступление на 83-м месте — +3 мин. 09,2 сек. (2+1). Всего в спринте стартовали 107 атлетов.

Пятый этап Кубка мира по биатлону продолжится спринтерской гонкой у женщин 14 января. Начало — в 16.30.

1.
Норвегия
2.
Россия
3.
Германия
11.01.2017 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен 01:13.40,7
2 Россия Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ +05,1
3 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +23,5
4 Украина Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий +28,0
5 Чехия Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж +32,6
6 Швеция Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +01.09,9
7 Австрия Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер +01.13,7
8 Болгария Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев +01.14,3
9 Франция Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +01.43,2
10 Италия Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини +01.53,0
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