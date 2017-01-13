Владимир Драчев: Чтобы побеждать в Рупольдинге, нужно быть в лучшей форме
Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев — о мужской спринтерской гонке на 5-м этапе Кубка мира.
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Мы не спроста набрали телефонный номер Владимира Драчева сразу после окончания гонки. Именно он последним из наших побеждал в Рупольдинге в индивидуальной гонке 21 год назад.
— Владимир Петрович, получается, Рупольдинг не наше место?
— Ну что я могу сказать: то ли мы стали хуже выступать, то ли наши соперники усилились, — смеется Владимир Драчев.
— Может местная трасса имеет
— Это очень сложная трасса — там сплошные спуски и подъемы, и крутые повороты. Отдыхать там негде. Надо все время работать. Чтобы побеждать в Рупольдинге, нужно быть в лучшей физической форме.
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|13.01.2017 16:45
|Рупольдинг (Германия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|22.34,2
|2
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+18,0
|3
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+39,7
|4
|Арнд Пайффер
|Германия
|+51,8
|5
|Симон Шемп
|Германия
|+52,8
|6
|Дмитрий МАЛЫШКО
|Россия
|+56,2
|7
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+59,5
|8
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+01.00,4
|9
|Доминик Ландертингер
|Австрия
|+01.02,8
|10
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.07,7
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