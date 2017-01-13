Владимир Драчев: Чтобы побеждать в Рупольдинге, нужно быть в лучшей форме

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мы не спроста набрали телефонный номер Владимира Драчева сразу после окончания гонки. Именно он последним из наших побеждал в Рупольдинге в индивидуальной гонке 21 год назад.

— Владимир Петрович, получается, Рупольдинг не наше место?

— Ну что я могу сказать: то ли мы стали хуже выступать, то ли наши соперники усилились, — смеется Владимир Драчев.

— Может местная трасса имеет какие-то особенности?

— Это очень сложная трасса — там сплошные спуски и подъемы, и крутые повороты. Отдыхать там негде. Надо все время работать. Чтобы побеждать в Рупольдинге, нужно быть в лучшей физической форме.