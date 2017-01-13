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13 января 2017, 18:59 | Биатлон | Советский спорт

Владимир Драчев: Чтобы побеждать в Рупольдинге, нужно быть в лучшей форме

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев — о мужской спринтерской гонке на 5-м этапе Кубка мира.

Четырехкратный чемпион мира Владимир <span class=error>Драчев</span> — о мужской спринтерской гонке на 5-м этапе Кубка мира. Увеличить
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Мы не спроста набрали телефонный номер Владимира Драчева сразу после окончания гонки. Именно он последним из наших побеждал в Рупольдинге в индивидуальной гонке 21 год назад.

— Владимир Петрович, получается, Рупольдинг не наше место?

— Ну что я могу сказать: то ли мы стали хуже выступать, то ли наши соперники усилились, — смеется Владимир Драчев.

— Может местная трасса имеет какие-то особенности?

— Это очень сложная трасса — там сплошные спуски и подъемы, и крутые повороты. Отдыхать там негде. Надо все время работать. Чтобы побеждать в Рупольдинге, нужно быть в лучшей физической форме.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Эберхард Ю.
Австрия
3.
Свендсен Э.
Норвегия
13.01.2017 16:45 Рупольдинг (Германия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 22.34,2
2 Юлиан Эберхард Австрия +18,0
3 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +39,7
4 Арнд Пайффер Германия +51,8
5 Симон Шемп Германия +52,8
6 Дмитрий МАЛЫШКО Россия +56,2
7 Дмитрий Пидручный Украина +59,5
8 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +01.00,4
9 Доминик Ландертингер Австрия +01.02,8
10 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.07,7
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