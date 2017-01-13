Шипулин уступил Шемппу второе место в общем зачёте КМ по биатлону
Россиянин Антон Шипулин, ставший в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге лишь 23-м, уступил вторую строчку в общем зачёте турнира немцу Симону Шемппу, который завоевал в гонке четвёртое место.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Француз Мартен Фуркад, выигравший спринт, ещё больше упрочил лидерство. Ещё один россиян Максим Цветков также не сумел сохранить пятое место, откатившись на восьмое.
Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Общий зачёт
1. Мартен Фуркад (Франция) — 670.
2. Симон Шемпп (Германия) — 410.
3. Антон Шипулин (Россия) — 397.
4. Арнд Пайффер (Германия) — 369.
5. Эрик Лессер (Германия) — 361.
6. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — 360.
7.
8. Максим Цветков (Россия) — 339.
9. Юлиан Эберхард (Австрия) — 335.
10. Йоханнес Бё (Норвегия) — 312.
11. Антон Бабиков (Россия) — 291…
22. Матвей Елисеев (Россия) — 189…
34. Дмитрий Малышко (Россия) — 140…
39. Евгений Гараничев (Россия) — 102…
61. Юрий Шопин (Россия) — 18.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter