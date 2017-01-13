Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге. Дистанцию 10 км он преодолел за 22 минуты 34,2 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.
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Второе место занял австриец Юлиан Эберхард (отставание 18 секунд; 0 промахов), третьим финишировал норвежец Эмиль Хегле Свендсен (+39,7; 0).
Лучший результат среди россиян показал Дмитрий Малышко, ставший шестым (+56,2; 0), Евгений Гараничев занял 19-е место (+1.25,0; 1), Антон Бабиков и Антон Шипулин разделили 23-ю позицию (+1.27,6; 1 и 3 промаха соответственно), Максим Цветков стал 31-м (+1.38,9; 1), Матвей Елисеев — 59-м (+2.18,9; 3).
Женский спринт пройдет в субботу. Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 15 января двумя гонками преследования.
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|13.01.2017 16:45
|Рупольдинг (Германия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|22.34,2
|2
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+18,0
|3
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+39,7
|4
|Арнд Пайффер
|Германия
|+51,8
|5
|Симон Шемп
|Германия
|+52,8
|6
|Дмитрий МАЛЫШКО
|Россия
|+56,2
|7
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+59,5
|8
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+01.00,4
|9
|Доминик Ландертингер
|Австрия
|+01.02,8
|10
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+01.07,7
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