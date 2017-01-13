Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко обсудит с тренерским штабом сборных России по биатлону причины неудачных результатов спортсменов на этапах Кубка мира нынешнего сезона. Об этом он сообщил ТАСС.