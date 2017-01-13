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13 января 2017, 18:17 | Биатлон | ТАСС

Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге. Дистанцию 10 км он преодолел за 22 минуты 34,2 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.

Россиянин Дмитрий <span class=error>Малышко</span> стал шестым. Увеличить
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Второе место занял австриец Юлиан Эберхард (отставание 18 секунд; 0 промахов), третьим финишировал норвежец Эмиль Хегле Свендсен (+39,7; 0).

Лучший результат среди россиян показал Дмитрий Малышко, ставший шестым (+56,2; 0), Евгений Гараничев занял 19-е место (+1.25,0; 1), Антон Бабиков и Антон Шипулин разделили 23-ю позицию (+1.27,6; 1 и 3 промаха соответственно), Максим Цветков стал 31-м (+1.38,9; 1), Матвей Елисеев — 59-м (+2.18,9; 3).

Женский спринт пройдет в субботу. Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 15 января двумя гонками преследования.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Эберхард Ю.
Австрия
3.
Свендсен Э.
Норвегия
13.01.2017 16:45 Рупольдинг (Германия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 22.34,2
2 Юлиан Эберхард Австрия +18,0
3 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +39,7
4 Арнд Пайффер Германия +51,8
5 Симон Шемп Германия +52,8
6 Дмитрий МАЛЫШКО Россия +56,2
7 Дмитрий Пидручный Украина +59,5
8 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +01.00,4
9 Доминик Ландертингер Австрия +01.02,8
10 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +01.07,7
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Мутко обсудит с тренерами сборной России по биатлону неудачное выступление команды

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко обсудит с тренерским штабом сборных России по биатлону причины неудачных результатов спортсменов на этапах Кубка мира нынешнего сезона. Об этом он сообщил ТАСС.
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