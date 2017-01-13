Мутко обсудит с тренерами сборной России по биатлону неудачное выступление команды

В четверг женская сборная России в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге заняла 13-е место, уступив победительницам гонки немкам 3 минуты 57,9 секунды с двумя штрафными кругами. Хуже на этапах Кубка мира россиянки выступили только в 1993 году, когда заняли 17-е место в австрийском Бад-Гаштайне.

«Я расстроен не этим результатам — все бывает и драматизировать тут не стоит. Я говорил вчера с руководителями СБР (Союз биатлонистов России — прим. ТАСС) о том, что на самом деле все сборные, включая женскую, должны находиться на определенном уровне. Никто не говорит, что мы должны завтра занимать первое место — это спорт, но мы не можем проигрывать четыре минуты, просто не имеем права, — сказал Мутко. — Тренеры должны нести ответственность за свои решения, кого выставлять — я это все сказал вчера президенту СБР и в ближайшее время перед чемпионатом мира хотел бы пообщаться с тренерами».

По словам Мутко, при всей важности Кубка мира следует ориентироваться на результаты выступлений на чемпионате мира и Олимпийских играх. «Вместе с тем я не понимаю: не может российская сборная проигрывать условной Японии, поскольку у нас другая система. У нас несколько регионов развивает биатлон, из последних центров мы построили такой мощнейший в Мордовии, в Смоленске. То есть, если система создана, то либо вы неправильно работаете, либо неправильная селекция, либо в сборной не те специалисты», — подчеркнул он.