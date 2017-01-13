СМИ: Врачи не могут поставить диагноз Тарьею Бё

Тарьей Бё в текущем сезоне не стартовал на этапах Кубка мира. По данным СМИ, врачи не могут поставить ему диагноз и, соответственно, назначить лечение.

«Он чувствует себя неважно и не тренируется. Как только он пытается работать, происходит рецидив. Это грустно. Меня впечатляет, как он держится в этой ситуации, но я вижу, что он уже начинает тосковать», — сказал младший брат Тарьея Йоханнес Бё.

Тарьей Бё, которому в июле исполнилось 28 лет, стал олимпийским чемпионом в эстафете в 2010 году. Он также является восьмикратным чемпионом мира.