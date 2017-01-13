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13 января 2017, 12:22 | Биатлон | Р-Спорт

СМИ: Врачи не могут поставить диагноз Тарьею Бё

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Олимпийский чемпион 2010 года норвежский биатлонист Тарьей Бё испытывает проблемы с дыхательными путями, врачи не могут поставить ему диагноз, сообщает NRK.

Тарьей Бё в текущем сезоне не стартовал на этапах Кубка мира. По данным СМИ, врачи не могут поставить ему диагноз и, соответственно, назначить лечение.

«Он чувствует себя неважно и не тренируется. Как только он пытается работать, происходит рецидив. Это грустно. Меня впечатляет, как он держится в этой ситуации, но я вижу, что он уже начинает тосковать», — сказал младший брат Тарьея Йоханнес Бё.

Тарьей Бё, которому в июле исполнилось 28 лет, стал олимпийским чемпионом в эстафете в 2010 году. Он также является восьмикратным чемпионом мира.
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Биатлонист Тарьей Бе страдает от неизвестной болезни дыхательных путей

Биатлонист Тарьей Бе страдает от неизвестной болезни дыхательных путей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Тарьей Бе страдает от неизвестной болезни дыхательных путей, врачи не могут поставить ему точный диагноз. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK со ссылкой на младшего брата спортсмена Йоханнеса Бе.
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