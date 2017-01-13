СМИ: Врачи не могут поставить диагноз Тарьею Бё
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт. Олимпийский чемпион 2010 года норвежский биатлонист Тарьей Бё испытывает проблемы с дыхательными путями, врачи не могут поставить ему диагноз, сообщает NRK.
Тарьей Бё в текущем сезоне не стартовал на этапах Кубка мира. По данным СМИ, врачи не могут поставить ему диагноз и, соответственно, назначить лечение.
«Он чувствует себя неважно и не тренируется. Как только он пытается работать, происходит рецидив. Это грустно. Меня впечатляет, как он держится в этой ситуации, но я вижу, что он уже начинает тосковать», — сказал младший брат Тарьея Йоханнес Бё.
Тарьей Бё, которому в июле исполнилось 28 лет, стал олимпийским чемпионом в эстафете в 2010 году. Он также является восьмикратным чемпионом мира.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter