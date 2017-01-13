Биатлонист Тарьей Бе страдает от неизвестной болезни дыхательных путей

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Бе-старший пропустил несколько этапов Кубка мира сезона-2016/17 из-за проблем с дыхательными путями. Норвежец выступит в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, которая пройдет в пятницу.

«Он не в лучшем состоянии, — сказал Бе-младший. — Тарьей не тренируется, как только он начинает тренировки, возникает рецидив болезни. Это очень печально».

Тарьей Бе выиграл золото Олимпиады-2010 в Ванкувере, также в его активе восемь золотых медалей чемпионатов мира и победа на чемпионате Европы.