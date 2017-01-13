Биатлонист Тарьей Бе страдает от неизвестной болезни дыхательных путей
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Тарьей Бе страдает от неизвестной болезни дыхательных путей, врачи не могут поставить ему точный диагноз. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK со ссылкой на младшего брата спортсмена Йоханнеса Бе.
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«Он не в лучшем состоянии, — сказал
Тарьей Бе выиграл золото Олимпиады-2010 в Ванкувере, также в его активе восемь золотых медалей чемпионатов мира и победа на чемпионате Европы.
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