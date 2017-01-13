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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28412995/
13 января 2017, 10:14 | Биатлон | ТАСС

Биатлонист Тарьей Бе страдает от неизвестной болезни дыхательных путей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Тарьей Бе страдает от неизвестной болезни дыхательных путей, врачи не могут поставить ему точный диагноз. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK со ссылкой на младшего брата спортсмена Йоханнеса Бе.

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Бе-старший пропустил несколько этапов Кубка мира сезона-2016/17 из-за проблем с дыхательными путями. Норвежец выступит в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, которая пройдет в пятницу.

«Он не в лучшем состоянии, — сказал Бе-младший. — Тарьей не тренируется, как только он начинает тренировки, возникает рецидив болезни. Это очень печально».

Тарьей Бе выиграл золото Олимпиады-2010 в Ванкувере, также в его активе восемь золотых медалей чемпионатов мира и победа на чемпионате Европы.
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