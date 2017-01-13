Анастасия Кузьмина: Обидно, что этап в Тюмени не состоится

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«В ПОКЛЮКЕ У МЕНЯ БЫЛ ВЫПЛЕСК ЭНДОРФИНОВ»

— Настя, в эстафетной гонке вы на своем втором этапе вытащили команду на шестое место. Довольны результатом?

— Все довольно неплохо. Здорово катили лыжи, угадали со смазкой, да и физически себя, с учетом довольно большого соревновательного перерыва, ощущала довольно прилично. Одна ошибка в стрельбе лежа мне понятна, я знаю, что именно сделала не так. Считаю, получилось хорошо проработаться перед спринтом.

— В итоге ваша команда финишировала 12-й. Сборная Словакии вообще ставит перед собой какие-то задачи в эстафете?

— Наша команда состоит наполовину из опытных спортсменок — меня и Яны Герековой, и двух молодых. Сейчас наша главная цель — попасть эстафетой на Олимпийские игры-2018. В идеале, конечно, хотелось бы бороться за место в первой шестерке, но на данный момент, это очень тяжело.

— Вернувшись после рождения дочери перед Новым годом в Поклюке на Кубок мира, вы сходу заняли высокое шестое место в спринте. Насколько этот результат стал неожиданным?

— Честно говоря, я сильно удивилась. Мы много и долго работали ради этого возвращения, но все равно шестое место стало для меня и близких настоящим шоком. Видимо, это было связано с тем, что я очень долго сидела дома, ждала, тренировалась, копила желание выступать. И в Поклюке у меня случился огромный выплеск адреналина и эндорфинов.

— А потом адреналин ушел, и результаты уже стали не столь впечатляющими?

— Дело в том, что в тренировочном процессе мы ни разу не делали скоростную работу в соревновательном темпе на протяжении трех дней подряд. Поэтому, когда в Поклюке мне пришлось пробежать три гонки, это стало огромной нагрузкой, к которой я не совсем была готова.

«ДО СИХ ПОР КОРМЛЮ ДОЧКУ ГРУДЬЮ»

— Вы только недавно вернулись на Кубок мира, хотя вашей дочери уже почти полтора года. Не жалеете, что не стали по примеру Дарьи Домрачевой форсировать свое возвращение сразу после родов?

— Многим вообще непонятно, зачем я вернулась, раз так долго не выступала. Но я ощущаю огромную поддержку от своей семьи, а также понимаю, что своими выступлениями не сделала дочери хуже. Она везде ездит с нами, более того, у меня есть молоко и я до сих пор кормлю ее грудью. Я не вправе обсуждать девчонок, которые возвращаются из декрета очень быстро, но лично я бы так не смогла.

— Почему нет?

— Мне хотелось посвятить себя ребенку. В прошлом году на трассу я абсолютно не рвалась. Я ведь и так всю жизнь на лыжах, с винтовкой. Когда, как не сразу после родов, наконец, ощутить себя женщиной и мамой?

— С самой молодой мамой в пелотоне Дарьей Домрачевой вы общаетесь?

— Мы виделись перед эстафетой и перекинулись парой слов. Даша, как и я, здесь с ребенком. Может, если будет свободное время, мы еще и поболтаем на всякие материнские темы.

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— Как встретил ваше возвращение на Кубок мира брат Антон Шипулин? Раньше вы частенько помогали ему после гонок в психологическом плане.

— Мне хочется верить, что с моим появлением ему стало легче. Мы много разговариваем, причем не только на спортивные темы. Антон же крайне мало бывает дома, не видит родных, и с этим всегда сложно смириться. А я — это все-таки частичка семьи, пусть и на выезде.

— Вы обсуждали с ним тему допинга и выступление Антона на собрании спортсменов, где шла речь о том, не стоит ли отстранить вообще всех российских биатлонистов?

— Это все очень болезненно. К тому же, я считаю, что разговоры о плохом только притягивают лишний негатив. Если Антону хочется выговориться, конечно, я выслушаю все, что угодно. Но сама стараюсь настраивать его на позитивный лад.

— Вы читали слова чешки Габриэлы Коукаловой о том, что она не верит в чистоту ни одного российского биатлониста?

— Я не слышала, как Коукалова это говорила. Сама не раз сталкивалась с тем, что твои слова неправильно переводят и в итоге выходит совсем не то, что изначально имелось в виду. Защищать я ее, конечно, не хочу, но и осуждать, не имея полной информации, не стану.

— Как вы относитесь к тому, что в Тюмени в этом году не пройдет этап Кубка мира?

— Хотя я живу и являюсь гражданкой Словакии, корни есть корни, и Тюмень — далеко не чужое для меня место. Мне было досадно и обидно, когда узнала, что такой долгожданный и желанный для России этап не состоится. Надеюсь, люди все-таки одумаются и не будут отыгрываться на стране за ошибки, которые еще не доказаны. Думаю, сначала нужно до конца во всем разобраться, а потом уже принимать такие решения.

Наталья МАРЬЯНЧИК

из Рупольдинга.