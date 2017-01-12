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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28409860/
12 января 2017, 22:15 | Биатлон | Чемпионат.com

Нойнер: Если подозрения Макларена подтвердятся, россиян нужно наказать

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Магдалена Нойнер отметила, что если выводы, высказанные в докладе о допинге в России Ричардом Маклареном окажутся верными, Международный союз биатлонистов обязан наказать российских спортсменов.

«Если подозрения подтвердятся, россиян нужно наказать. Надеюсь, если IBU строго выступает против допинга, то будет последовательным. Я думаю, что было бы, если бы спортсмены принимали что-то в какой-либо гонке. Это просто неправильно, если сейчас соревнуются нечестные атлеты», — приводит слова Нойнер ARD.
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