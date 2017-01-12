Бьорндален: Мы хотим ясности в отношении России, но не следует давить на IBU

«Конечно, мы хотим, чтобы определённость наступила как можно скорее, но не следует давить на Международный союз биатлонистов, чтобы избежать непоправимых ошибок. Всем спортсменам важно, чтобы ситуация развивалась в правовой плоскости», — передаёт слова Бьорндалена NRK.



22 декабря в Мюнхене прошло внеочередное заседание исполкома IBU по «делу российских биатлонистов», подозреваемых в применении допинга. Двое российских биатлонистов были отстранены, а в отношении 29 начато расследование.