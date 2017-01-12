Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28409858/
12 января 2017, 22:15 | Биатлон | Чемпионат.com

Бьорндален: Мы хотим ясности в отношении России, но не следует давить на IBU

Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о своём мнении относительно расследования Международного союза биатлонистов обвинений в употреблении российскими спортсменами допинга.

«Конечно, мы хотим, чтобы определённость наступила как можно скорее, но не следует давить на Международный союз биатлонистов, чтобы избежать непоправимых ошибок. Всем спортсменам важно, чтобы ситуация развивалась в правовой плоскости», — передаёт слова Бьорндалена NRK.

22 декабря в Мюнхене прошло внеочередное заседание исполкома IBU по «делу российских биатлонистов», подозреваемых в применении допинга. Двое российских биатлонистов были отстранены, а в отношении 29 начато расследование.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Нойнер: Если подозрения Макларена подтвердятся, россиян нужно наказать

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Магдалена Нойнер отметила, что если выводы, высказанные в докладе о допинге в России Ричардом Маклареном окажутся верными, Международный союз биатлонистов обязан наказать российских спортсменов.
Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России