Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28409678/
12 января 2017, 21:42 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Бабиков стартует в спринте 14-м, Шипулин — 69-м

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) обнародовал стартовый протокол мужской спринтерской гонки, которая состоится в рамках 5-го этапа Кубка мира в Рупольдинге и начнется в 16:45 по московскому времени.

Официальный сайт IBU обнародовал стартовый протокол мужской спринтерской гонки которая состоится в рамках 5-го этапа Кубка мира в Рупольдинге и начнется в 16:45 по московскому времени. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первым из россиян стартует Антон Бабиков. У него — 14-й номер. Дмитрий Малышко уйдет в гонку 30-м, а Матвей Елисеев — 52-м. Антон Шипулин и Максим Цветков стартуют друг за другом — 69-м и 70-м соответственно. У Евгения Гараничева — 90-й номер.

Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад получил 60-й номер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
12 января

Огненное интервью Егора Титова о "Спартаке"

За это Мейуэзер не простит Макгрегора

Великий "Зубастик" просто в шоке