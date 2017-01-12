Пройс: Нервничала со старта и испытывала необычные чувства

«Мне было сегодня непросто. Я очень нервничала со старта и испытывала необычные чувства, но в итоге гонка прошла хорошо. Это отличный результат для нас», — передаёт слова Пройс корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.



Вместе с Пройс за сборную Германии выступали Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт и Лаура Дальмайер.