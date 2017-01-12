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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28409545/
12 января 2017, 21:51 | Биатлон | Чемпионат.com

Пройс: Нервничала со старта и испытывала необычные чувства

Немка Франциска Пройс, победившая в составе сборной Германии в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, призналась, что испытывала дискомфорт во время прохождения своего этапа.

«Мне было сегодня непросто. Я очень нервничала со старта и испытывала необычные чувства, но в итоге гонка прошла хорошо. Это отличный результат для нас», — передаёт слова Пройс корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.

Вместе с Пройс за сборную Германии выступали Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт и Лаура Дальмайер.

1.
Германия
2.
Франция
3.
Норвегия
12.01.2017 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройсс, Лаура Дальмайер 01:09.53,0
2 Франция Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Эмонье +03,5
3 Норвегия Кайя Николайсен, Хильда Фенне, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу +04,5
4 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная +08,8
5 Италия Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Николь Гонтьер +01.51,5
6 Чехия Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова +01.51,7
7 Швеция Ханна Эберг, Шардин Слоф, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон +02.34,7
8 Беларусь Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко +02.39,0
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Фабьенна Хартвегер, Дуня Здоуц +02.45,1
10 Канада Меган Танди, Розанна Кроуфорд, Эмма Ландер, Джулия Рэнсом +03.00,6
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