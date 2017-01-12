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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28409463/
12 января 2017, 21:06 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Дарья Домрачева: Бьорндален умеет в уходе за ребенком все

Трехкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии Дарья Домрачева — о возвращении в спорт спустя три месяца после рождения дочери и докладе Макларена.

Трехкратная олимпийская чемпионка — о возвращении в спорт и докладе <span class=error>Макларена</span>. Увеличить
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— Даша, как оцените свое выступление в эстафете? Вы начали получать удовольствие от гонок, или пока это только тяжелая работа?

— Я довольно резко стартовала, пытаясь отыграть отставание ногами, но в итоге на второй стрельбе пришлось задержаться. В принципе, пока гонка — это только тяжелая работа. Но мне же никто и не обещал, что будет легко. Я буду продолжать трудиться, выступать и добирать соревновательную практику.

— Почему вас поставили именно на третий этап?

— Это было общее решение — мое и команды.

— Вы считаете реальным набрать свою оптимальную форму уже к чемпионату мира этого года в Хохфильцене?

— Пока очень рано делать какие-то выводы и тем более строить планы. Я только втягиваюсь в эту атмосферу, нарабатываю практику. Первый старт в Оберхофе вообще был во многом экспериментом, я просто хотела ощутить снова, как это — соревноваться. Сейчас процесс идет, но впереди еще очень много работы.

— Разбор полетов дома с мужем для вас — обычное дело, или вне трассы вы о биатлоне не разговариваете?

— Нет, почему, если надо — можем провести и разбор полетов. Конечно, мы многое обсуждаем, особенно все, что касается действительно важных моментов. Муж оказывает мне настоящую моральную поддержку.

— Насколько тяжело вам сейчас совмещать выступления, тренировки и уход за крошечной дочерью?

— Здесь главное грамотно организовать весь процесс и не отказываться от помощи. У меня есть отличная поддержка — в Оберхоф приезжала моя мама, здесь присутствует няня. Считаю, мне удается довольно неплохо все совмещать. Уверяю вас, моя дочка не обделена вниманием, нам хватает времени на то, чтобы пообниматься, пообщаться, поразвиваться….

— Насколько активное участие в уходе за дочерью принимает ваш супруг, Оле Эйнар Бьорндален?

— Для него появление дочери — большое счастье. Нет таких моментов в уходе за ребенком, с которыми он не смог бы справиться. Кроме, наверное, кормления грудью (смеется).

— Как вы относитесь к тому, что Тюмень лишили права проведения этапа Кубка мира?

— Это спорная тема. Доклад Макларена, наверное, основная тема последних недель, и он у всех вызывает массу вопросов. Делать выводы из него пока рано, во всяком случае, лично у меня недостаточно информации по этому поводу. Против Тюмени я ничего не имею — хороший стадион, приятные болельщики. Но спортсменам вообще важнее, как соревноваться, а уж где — это решаем не мы.
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