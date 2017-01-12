Дарья Домрачева: Бьорндален умеет в уходе за ребенком все

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— Даша, как оцените свое выступление в эстафете? Вы начали получать удовольствие от гонок, или пока это только тяжелая работа?

— Я довольно резко стартовала, пытаясь отыграть отставание ногами, но в итоге на второй стрельбе пришлось задержаться. В принципе, пока гонка — это только тяжелая работа. Но мне же никто и не обещал, что будет легко. Я буду продолжать трудиться, выступать и добирать соревновательную практику.

— Почему вас поставили именно на третий этап?

— Это было общее решение — мое и команды.

— Вы считаете реальным набрать свою оптимальную форму уже к чемпионату мира этого года в Хохфильцене?

— Пока очень рано делать какие-то выводы и тем более строить планы. Я только втягиваюсь в эту атмосферу, нарабатываю практику. Первый старт в Оберхофе вообще был во многом экспериментом, я просто хотела ощутить снова, как это — соревноваться. Сейчас процесс идет, но впереди еще очень много работы.

— Разбор полетов дома с мужем для вас — обычное дело, или вне трассы вы о биатлоне не разговариваете?

— Нет, почему, если надо — можем провести и разбор полетов. Конечно, мы многое обсуждаем, особенно все, что касается действительно важных моментов. Муж оказывает мне настоящую моральную поддержку.

— Насколько тяжело вам сейчас совмещать выступления, тренировки и уход за крошечной дочерью?

— Здесь главное грамотно организовать весь процесс и не отказываться от помощи. У меня есть отличная поддержка — в Оберхоф приезжала моя мама, здесь присутствует няня. Считаю, мне удается довольно неплохо все совмещать. Уверяю вас, моя дочка не обделена вниманием, нам хватает времени на то, чтобы пообниматься, пообщаться, поразвиваться….

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BLjTxqlhtRO/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Family evening walking... sweet sleeping for Xenia on a fresh air...Семейная вечерняя прогулка... сладкий Ксюшин сон на свежем воздухе... #beactive #fresh #freshairfreshminds</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Darya Domracheva (@dadofun) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-14T17:27:48+00:00">Oct 14, 2016 at 10:27am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Насколько активное участие в уходе за дочерью принимает ваш супруг, Оле Эйнар Бьорндален?

— Для него появление дочери — большое счастье. Нет таких моментов в уходе за ребенком, с которыми он не смог бы справиться. Кроме, наверное, кормления грудью (смеется).

— Как вы относитесь к тому, что Тюмень лишили права проведения этапа Кубка мира?

— Это спорная тема. Доклад Макларена, наверное, основная тема последних недель, и он у всех вызывает массу вопросов. Делать выводы из него пока рано, во всяком случае, лично у меня недостаточно информации по этому поводу. Против Тюмени я ничего не имею — хороший стадион, приятные болельщики. Но спортсменам вообще важнее, как соревноваться, а уж где — это решаем не мы.