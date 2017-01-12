Тренер: Результат российских биатлонисток в эстафете никого не устраивает

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В четверг сборная России в составе Виктории Сливко, Татьяны Акимовой, Ульяны Кайшевой и Ольги Подчуфаровой стала 13-й в эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, что стало худшим результатом команды с 1993 года. На втором этапе Кайшева ушла на два штрафных круга.

«Если взять место, то оно не устраивает никого, но мы решаем поставленные перед сборной задачи. Первая — подготовиться к чемпионату мира, вторая — смоделировать подготовку к Олимпийским играм в Южной Корее», — сказал Касперович.

Сливко и Кайшева впервые приняли участие в эстафетной гонке на этапе Кубка мира. Первая и вовсе дебютировала на столь высоком уровне. «Мы находимся в поиске. Я не считаю, что у Сливко было неудачное выступление, я остался доволен тем, как она сработала. Ей достался очень быстрый этап, на котором стартовала Кайса Мякяряйнен. С ее скоростью было справиться сложно, она “захлебнулась” на первом подъеме. Но ничего страшного, это хороший урок», — сказал тренер.

«Да, не получилось у Кайшевой. Мы с ней еще не общались. Но надо потихоньку ее обкатывать, пусть набирается соревновательной практики», — добавил он.

Касперович воздержался от ответа на вопрос, как сильно изменится состав сборной во время следующей эстафетной гонки, которая пройдет 22 января на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. «У нас есть тактика, которой мы придерживаемся, пока не могу озвучивать наши планы», — сказал он.