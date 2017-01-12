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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28409455/
12 января 2017, 21:07 | Биатлон | ТАСС

Тренер: Результат российских биатлонисток в эстафете никого не устраивает

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Результат российских биатлонисток, показанный в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, неприемлем, однако тренерский штаб сборной сознательно пошел на эксперимент с составом. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Александр Касперович.

По словам Александра Касперовича тренерский штаб сборной России сознательно пошел на эксперимент с составом. Увеличить
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В четверг сборная России в составе Виктории Сливко, Татьяны Акимовой, Ульяны Кайшевой и Ольги Подчуфаровой стала 13-й в эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, что стало худшим результатом команды с 1993 года. На втором этапе Кайшева ушла на два штрафных круга.

«Если взять место, то оно не устраивает никого, но мы решаем поставленные перед сборной задачи. Первая — подготовиться к чемпионату мира, вторая — смоделировать подготовку к Олимпийским играм в Южной Корее», — сказал Касперович.

Сливко и Кайшева впервые приняли участие в эстафетной гонке на этапе Кубка мира. Первая и вовсе дебютировала на столь высоком уровне. «Мы находимся в поиске. Я не считаю, что у Сливко было неудачное выступление, я остался доволен тем, как она сработала. Ей достался очень быстрый этап, на котором стартовала Кайса Мякяряйнен. С ее скоростью было справиться сложно, она “захлебнулась” на первом подъеме. Но ничего страшного, это хороший урок», — сказал тренер.

«Да, не получилось у Кайшевой. Мы с ней еще не общались. Но надо потихоньку ее обкатывать, пусть набирается соревновательной практики», — добавил он.

Касперович воздержался от ответа на вопрос, как сильно изменится состав сборной во время следующей эстафетной гонки, которая пройдет 22 января на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. «У нас есть тактика, которой мы придерживаемся, пока не могу озвучивать наши планы», — сказал он.

1.
Германия
2.
Франция
3.
Норвегия
12.01.2017 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройсс, Лаура Дальмайер 01:09.53,0
2 Франция Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Эмонье +03,5
3 Норвегия Кайя Николайсен, Хильда Фенне, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу +04,5
4 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная +08,8
5 Италия Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Николь Гонтьер +01.51,5
6 Чехия Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова +01.51,7
7 Швеция Ханна Эберг, Шардин Слоф, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон +02.34,7
8 Беларусь Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко +02.39,0
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Фабьенна Хартвегер, Дуня Здоуц +02.45,1
10 Канада Меган Танди, Розанна Кроуфорд, Эмма Ландер, Джулия Рэнсом +03.00,6
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