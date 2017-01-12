Тренер: Результат российских биатлонисток в эстафете никого не устраивает
МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Результат российских биатлонисток, показанный в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, неприемлем, однако тренерский штаб сборной сознательно пошел на эксперимент с составом. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Александр Касперович.
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Видимо, что-то случилось...
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В четверг сборная России в составе Виктории Сливко, Татьяны Акимовой, Ульяны Кайшевой и Ольги Подчуфаровой стала 13-й в эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, что стало худшим результатом команды с 1993 года. На втором этапе Кайшева ушла на два штрафных круга.
«Если взять место, то оно не устраивает никого, но мы решаем поставленные перед сборной задачи. Первая — подготовиться к чемпионату мира, вторая — смоделировать подготовку к Олимпийским играм в Южной Корее», — сказал Касперович.
Сливко и Кайшева впервые приняли участие в эстафетной гонке на этапе Кубка мира. Первая и вовсе дебютировала на столь высоком уровне. «Мы находимся в поиске. Я не считаю, что у Сливко было неудачное выступление, я остался доволен тем, как она сработала. Ей достался очень быстрый этап, на котором стартовала Кайса Мякяряйнен. С ее скоростью было справиться сложно, она “захлебнулась” на первом подъеме. Но ничего страшного, это хороший урок», — сказал тренер.
«Да, не получилось у Кайшевой. Мы с ней еще не общались. Но надо потихоньку ее обкатывать, пусть набирается соревновательной практики», — добавил он.
Касперович воздержался от ответа на вопрос, как сильно изменится состав сборной во время следующей эстафетной гонки, которая пройдет 22 января на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. «У нас есть тактика, которой мы придерживаемся, пока не могу озвучивать наши планы», — сказал он.
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|12.01.2017 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройсс, Лаура Дальмайер
|01:09.53,0
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Эмонье
|+03,5
|3
|Норвегия
|Кайя Николайсен, Хильда Фенне, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу
|+04,5
|4
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная
|+08,8
|5
|Италия
|Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Николь Гонтьер
|+01.51,5
|6
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова
|+01.51,7
|7
|Швеция
|Ханна Эберг, Шардин Слоф, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон
|+02.34,7
|8
|Беларусь
|Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко
|+02.39,0
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Фабьенна Хартвегер, Дуня Здоуц
|+02.45,1
|10
|Канада
|Меган Танди, Розанна Кроуфорд, Эмма Ландер, Джулия Рэнсом
|+03.00,6
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