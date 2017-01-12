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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28409221/
12 января 2017, 20:45 | Биатлон | ТАСС

Резцова: Ротация состава на женскую эстафету в сборной РФ по биатлону невозможна

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренеры женской сборной России по биатлону не имеют возможности осуществлять ротацию состава в эстафете в нынешнем сезоне. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова.

Двукратная олимпийская чемпионка в шоке от того что Викторию Сливко просто пригласили участвовать в эстафете. Увеличить
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В четверг россиянки Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге заняли 13-е место, отстав от победительниц, немок, на 3 минуты 57,9 секунды, допустив 11 промахов на четырех огневых рубежах и пройдя два штрафных круга. Хуже на этапах Кубка мира россиянки выступили только в 1993 году, когда заняли 17-е место в австрийском Бад-Гаштайне.

«Если у мужчин есть из кого выбирать, пробовать, выставлять разные составы, то у женщин не из кого. Я была в шоке от того, что Сливко просто пригласили участвовать в эстафете: получается, что она такая же спортсменка, как и все остальные, — сказала Резцова. — Подчуфарова — вроде бы финишер, но как может финишер три минуты проигрывать ходом? Очень жесткие и глобальные выводы должны сделать тренеры, руководители команды: надо спросить с них, что твориться с женщинами, поскольку два круга заехать — это ни в какие рамки не лезет».

Дочь Резцовой Дарья Виролайнен, дважды попадавшая на подиум на этапах Кубка мира в 2014 и 2015 годах, в воскресенье выиграла гонку преследования на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском Мартелль-Валь Мартелло.

«Слава богу, что ее не дергают, потому что в характере Даши есть не очень сильная для спортсмена черта — она все близко к сердцу воспринимает. То, что она бы могла выступать вместо Сливко — это не лучший вариант на сегодняшний день. Она должна поймать уверенность в стрельбе стоя. Даша идет в своем режиме, и полагаю, что и в Антерсельве ей выступать не стоит: думаю, для нее оптимальным будет выступить на Кубке IBU, чемпионате Европы и потом уже думать о чемпионате мира», — подчеркнула она.

Следующая эстафета пройдет на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. «Время есть, но немного чего исправят: выводы делают тренеры и руководители, которые должны подсказывать спортсменам, направлять их работу в правильное русло. Почему Акимова на одном этапе выстрелила, а дальше куда она делась, что с ней происходит? Она опять вернулась на свое место, по большому счету, а руководство не хочет признавать свои ошибки».

1.
Германия
2.
Франция
3.
Норвегия
12.01.2017 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройсс, Лаура Дальмайер 01:09.53,0
2 Франция Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Эмонье +03,5
3 Норвегия Кайя Николайсен, Хильда Фенне, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу +04,5
4 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная +08,8
5 Италия Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Николь Гонтьер +01.51,5
6 Чехия Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова +01.51,7
7 Швеция Ханна Эберг, Шардин Слоф, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон +02.34,7
8 Беларусь Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко +02.39,0
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Фабьенна Хартвегер, Дуня Здоуц +02.45,1
10 Канада Меган Танди, Розанна Кроуфорд, Эмма Ландер, Джулия Рэнсом +03.00,6
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Тренер: Результат российских биатлонисток в эстафете никого не устраивает

Тренер: Результат российских биатлонисток в эстафете никого не устраивает

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Результат российских биатлонисток, показанный в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, неприемлем, однако тренерский штаб сборной сознательно пошел на эксперимент с составом. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Александр Касперович.
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