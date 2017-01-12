Резцова: Ротация состава на женскую эстафету в сборной РФ по биатлону невозможна
МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренеры женской сборной России по биатлону не имеют возможности осуществлять ротацию состава в эстафете в нынешнем сезоне. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова.
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В четверг россиянки Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге заняли 13-е место, отстав от победительниц, немок, на 3 минуты 57,9 секунды, допустив 11 промахов на четырех огневых рубежах и пройдя два штрафных круга. Хуже на этапах Кубка мира россиянки выступили только в 1993 году, когда заняли 17-е место в австрийском
«Если у мужчин есть из кого выбирать, пробовать, выставлять разные составы, то у женщин не из кого. Я была в шоке от того, что Сливко просто пригласили участвовать в эстафете: получается, что она такая же спортсменка, как и все остальные, — сказала Резцова. — Подчуфарова — вроде бы финишер, но как может финишер три минуты проигрывать ходом? Очень жесткие и глобальные выводы должны сделать тренеры, руководители команды: надо спросить с них, что твориться с женщинами, поскольку два круга заехать — это ни в какие рамки не лезет».
Дочь Резцовой Дарья Виролайнен, дважды попадавшая на подиум на этапах Кубка мира в 2014 и 2015 годах, в воскресенье выиграла гонку преследования на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском
«Слава богу, что ее не дергают, потому что в характере Даши есть не очень сильная для спортсмена черта — она все близко к сердцу воспринимает. То, что она бы могла выступать вместо Сливко — это не лучший вариант на сегодняшний день. Она должна поймать уверенность в стрельбе стоя. Даша идет в своем режиме, и полагаю, что и в Антерсельве ей выступать не стоит: думаю, для нее оптимальным будет выступить на Кубке IBU, чемпионате Европы и потом уже думать о чемпионате мира», — подчеркнула она.
Следующая эстафета пройдет на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. «Время есть, но немного чего исправят: выводы делают тренеры и руководители, которые должны подсказывать спортсменам, направлять их работу в правильное русло. Почему Акимова на одном этапе выстрелила, а дальше куда она делась, что с ней происходит? Она опять вернулась на свое место, по большому счету, а руководство не хочет признавать свои ошибки».
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|12.01.2017 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройсс, Лаура Дальмайер
|01:09.53,0
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Эмонье
|+03,5
|3
|Норвегия
|Кайя Николайсен, Хильда Фенне, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу
|+04,5
|4
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная
|+08,8
|5
|Италия
|Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Николь Гонтьер
|+01.51,5
|6
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова
|+01.51,7
|7
|Швеция
|Ханна Эберг, Шардин Слоф, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон
|+02.34,7
|8
|Беларусь
|Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко
|+02.39,0
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Фабьенна Хартвегер, Дуня Здоуц
|+02.45,1
|10
|Канада
|Меган Танди, Розанна Кроуфорд, Эмма Ландер, Джулия Рэнсом
|+03.00,6
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