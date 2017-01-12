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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28409207/
12 января 2017, 20:49 | Биатлон | Чемпионат.com

Свендсен: Нельзя отстранять спортсменов на основании доклада Макларена

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен заявил, что не требует от Международного союза биатлонистов скорейшего решения по расследованию обвинений в употреблении российскими биатлонистами запрещённых веществ.

Норвежский биатлонист Эмиль <span class=error>Хегле</span> <span class=error>Свендсен</span> заявил что не требует от Международного союза биатлонистов скорейшего решения по расследованию обвинений в употреблении российскими биатлонистами запрещённых веществ. Увеличить
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«Я понимаю, что нельзя отстранять спортсменов на основе доклада Макларена. Вам для этого необходимы весомые доказательства, а не только подозрения. Всё указывает на серьёзные нарушения, но требуются неопровержимые доказательства», — приводит слова Свендсена NRK.

22 декабря в Мюнхене прошло внеочередное заседание исполкома IBU по «делу российских биатлонистов», подозреваемых в применении допинга. Двое российских биатлонистов были отстранены, а в отношении 29 начато расследование.
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Бессеберг: Расследование в отношении россиян может быть не закончено до ЧМ

Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг рассказал о ходе расследования обвинений в употреблении российскими спортсменами запрещённых препаратов, приведённых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.
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