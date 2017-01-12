Свендсен: Нельзя отстранять спортсменов на основании доклада Макларена

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«Я понимаю, что нельзя отстранять спортсменов на основе доклада Макларена. Вам для этого необходимы весомые доказательства, а не только подозрения. Всё указывает на серьёзные нарушения, но требуются неопровержимые доказательства», — приводит слова Свендсена NRK.



22 декабря в Мюнхене прошло внеочередное заседание исполкома IBU по «делу российских биатлонистов», подозреваемых в применении допинга. Двое российских биатлонистов были отстранены, а в отношении 29 начато расследование.