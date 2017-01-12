Зайцева: Наши девушки идут только вверх и в следующей эстафете будут лучше

«Не стоит строго судить тот результат, которые показали наши девушки. Я уверена, они всё проанализируют и сделают нужные выводы. На самом деле такие гонки проигрывать очень тяжело, ведь они прекрасно понимают, что это смотрит вся страна. Я стараюсь всегда мыслить позитивно, поэтому могу сказать, что хороших результатов без падений не бывает. Наши девушки идут по лестнице только вверх. В следующей эстафете мы покажем лучший результат.



Если говорить о стрельбе, то все эти промахи — от ответственности. Они все хотят доказать, что достойны выступать за сборную. Можно просто сказать, что это не наш день, и всё. Встали не с той ноги.



Но при всём этом тренерскому штабу команды нужно проводить ротацию. Пробовать различные сочетания, приглашать новых девушек на старты Кубка мира. Конечно, это проблема, что в команде нет настоящего лидера, на которого они могли бы равняться. В мужской сборной дела с этим обстоят намного лучше.



Безусловно, я бы могла чем-то помочь нашим спортсменкам. Могу приезжать к ним и давать некие советы, выступать в роли консультанта. Тем более что я хорошо знакома с тренерским штабом команды. Но надо понимать и то, что говорить можно много, а вот как воспримут твои слова — это уже другой вопрос», — заявила Зайцева.