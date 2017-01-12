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12 января 2017, 20:26 | Биатлон | Чемпионат.com

Зайцева: Наши девушки идут только вверх и в следующей эстафете будут лучше

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева в эфире «Спорт FM» прокомментировала 13-е место женской сборной в эстафете в Рупольдинге.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга <span class=error>Зайцева</span> в эфире Спорт FM прокомментировала 13-е место женской сборной в эстафете в Рупольдинге. Увеличить
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«Не стоит строго судить тот результат, которые показали наши девушки. Я уверена, они всё проанализируют и сделают нужные выводы. На самом деле такие гонки проигрывать очень тяжело, ведь они прекрасно понимают, что это смотрит вся страна. Я стараюсь всегда мыслить позитивно, поэтому могу сказать, что хороших результатов без падений не бывает. Наши девушки идут по лестнице только вверх. В следующей эстафете мы покажем лучший результат.

Если говорить о стрельбе, то все эти промахи — от ответственности. Они все хотят доказать, что достойны выступать за сборную. Можно просто сказать, что это не наш день, и всё. Встали не с той ноги.

Но при всём этом тренерскому штабу команды нужно проводить ротацию. Пробовать различные сочетания, приглашать новых девушек на старты Кубка мира. Конечно, это проблема, что в команде нет настоящего лидера, на которого они могли бы равняться. В мужской сборной дела с этим обстоят намного лучше.

Безусловно, я бы могла чем-то помочь нашим спортсменкам. Могу приезжать к ним и давать некие советы, выступать в роли консультанта. Тем более что я хорошо знакома с тренерским штабом команды. Но надо понимать и то, что говорить можно много, а вот как воспримут твои слова — это уже другой вопрос», — заявила Зайцева.
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Тренер: Результат российских биатлонисток в эстафете никого не устраивает

Тренер: Результат российских биатлонисток в эстафете никого не устраивает

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Результат российских биатлонисток, показанный в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, неприемлем, однако тренерский штаб сборной сознательно пошел на эксперимент с составом. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Александр Касперович.
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