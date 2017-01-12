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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28408951/
12 января 2017, 19:59 | Биатлон | Чемпионат.com

Бессеберг: Расследование в отношении россиян может быть не закончено до ЧМ

Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг рассказал о ходе расследования обвинений в употреблении российскими спортсменами запрещённых препаратов, приведённых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

«Я понимаю спортсменов, которые хотят быть уверены, что соревнуются с чистыми соперниками. Наша основная головная боль заключается в том, что в докладе Макларена очень много подозрений, но недостаточно доказательств. Сейчас рабочая группа IBU ищет доказательства обвинений, приведённых в докладе Макларена. Если это займёт много времени, то так тому и быть. Расследование может продлиться и после чемпионата мира», — приводит слова Бессеберга NRK.
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