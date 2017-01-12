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12 января 2017, 19:29 | Биатлон | Р-Спорт

Тихонов: Принимать решения в женской сборной России по биатлону некому

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Принимать молниеносные правильные решения в женской сборной России по биатлону некому, заявил «Р-Спорт» «Р-Спорт» член правления Союза биатлонистов России (СБР), экс-президент СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Принимать молниеносные правильные решения в женской сборной России по биатлону некому заявил Р-Спорт Р-Спорт член правления Союза биатлонистов России (<span class=error>СБР</span>) <nobr>экс-президент</nobr> <span class=error>СБР</span> четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Увеличить
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Женская сборная России в четверг на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) с 11 промахами и двумя штрафными кругами заняла 13-е место в эстафете 4 по 6 км, отстав на 3 минуты 57,9 секунды от команды Германии, ставшей первой. Этот результат стал для россиянок худшим в эстафетах на Кубке мира с 1993 года.

«Почитайте, многие историки задают вопрос: “В чем причина побед Александра Невского?” Он умел принимать молниеносные продуманные решения во всех битвах, потому был великим. Я тринадцать с половиной лет принимал решения единолично. Говорю это, поскольку все мои тренеры живы. Они могли со мной не согласиться, но я принимал решения. Сегодня принять решение некому, я уже не боюсь об этом сказать», — сказал Тихонов «Р-Спорт» по телефону, отвечая на вопрос о причинах провального выступления россиянок.

1.
Германия
2.
Франция
3.
Норвегия
12.01.2017 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройсс, Лаура Дальмайер 01:09.53,0
2 Франция Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Эмонье +03,5
3 Норвегия Кайя Николайсен, Хильда Фенне, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу +04,5
4 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная +08,8
5 Италия Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Николь Гонтьер +01.51,5
6 Чехия Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова +01.51,7
7 Швеция Ханна Эберг, Шардин Слоф, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон +02.34,7
8 Беларусь Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко +02.39,0
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Фабьенна Хартвегер, Дуня Здоуц +02.45,1
10 Канада Меган Танди, Розанна Кроуфорд, Эмма Ландер, Джулия Рэнсом +03.00,6
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