Тихонов: Принимать решения в женской сборной России по биатлону некому

Женская сборная России в четверг на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) с 11 промахами и двумя штрафными кругами заняла 13-е место в эстафете 4 по 6 км, отстав на 3 минуты 57,9 секунды от команды Германии, ставшей первой. Этот результат стал для россиянок худшим в эстафетах на Кубке мира с 1993 года.

«Почитайте, многие историки задают вопрос: “В чем причина побед Александра Невского?” Он умел принимать молниеносные продуманные решения во всех битвах, потому был великим. Я тринадцать с половиной лет принимал решения единолично. Говорю это, поскольку все мои тренеры живы. Они могли со мной не согласиться, но я принимал решения. Сегодня принять решение некому, я уже не боюсь об этом сказать», — сказал Тихонов «Р-Спорт» по телефону, отвечая на вопрос о причинах провального выступления россиянок.