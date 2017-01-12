Тихонов: Принимать решения в женской сборной России по биатлону некому
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 янв —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Принимать молниеносные правильные решения в женской сборной России по биатлону некому, заявил «Р-Спорт» «Р-Спорт» член правления Союза биатлонистов России (СБР), экс-президент СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Женская сборная России в четверг на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) с 11 промахами и двумя штрафными кругами заняла 13-е место в эстафете 4 по 6 км, отстав на 3 минуты 57,9 секунды от команды Германии, ставшей первой. Этот результат стал для россиянок худшим в эстафетах на Кубке мира с 1993 года.
«Почитайте, многие историки задают вопрос: “В чем причина побед Александра Невского?” Он умел принимать молниеносные продуманные решения во всех битвах, потому был великим. Я тринадцать с половиной лет принимал решения единолично. Говорю это, поскольку все мои тренеры живы. Они могли со мной не согласиться, но я принимал решения. Сегодня принять решение некому, я уже не боюсь об этом сказать», — сказал Тихонов «Р-Спорт» по телефону, отвечая на вопрос о причинах провального выступления россиянок.
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|12.01.2017 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройсс, Лаура Дальмайер
|01:09.53,0
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Эмонье
|+03,5
|3
|Норвегия
|Кайя Николайсен, Хильда Фенне, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу
|+04,5
|4
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная
|+08,8
|5
|Италия
|Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Николь Гонтьер
|+01.51,5
|6
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова
|+01.51,7
|7
|Швеция
|Ханна Эберг, Шардин Слоф, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон
|+02.34,7
|8
|Беларусь
|Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко
|+02.39,0
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Фабьенна Хартвегер, Дуня Здоуц
|+02.45,1
|10
|Канада
|Меган Танди, Розанна Кроуфорд, Эмма Ландер, Джулия Рэнсом
|+03.00,6
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