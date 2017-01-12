Казахстанки — 11-е в эстафете Кубка мира
Сегодня прошла эстафета у женщин на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
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Победителями эстафеты стала команда Германии, второй результат — у биатлонисток Франции, сборная Норвегии стала третьей.
Команда Казахстана в составе: Галина Вишневская, Дарья Усанова, Анна Кистанова, Алина Райкова завершили эстафету с 11-м результатом.
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|12.01.2017 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройсс, Лаура Дальмайер
|01:09.53,0
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Эмонье
|+03,5
|3
|Норвегия
|Кайя Николайсен, Хильда Фенне, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу
|+04,5
|4
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная
|+08,8
|5
|Италия
|Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Николь Гонтьер
|+01.51,5
|6
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова
|+01.51,7
|7
|Швеция
|Ханна Эберг, Шардин Слоф, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон
|+02.34,7
|8
|Беларусь
|Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко
|+02.39,0
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Фабьенна Хартвегер, Дуня Здоуц
|+02.45,1
|10
|Канада
|Меган Танди, Розанна Кроуфорд, Эмма Ландер, Джулия Рэнсом
|+03.00,6
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