Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28408522/
12 января 2017, 19:15 | Биатлон | Sports.kz

Казахстанки — 11-е в эстафете Кубка мира

Сегодня прошла эстафета у женщин на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Сегодня прошла эстафета у женщин на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победителями эстафеты стала команда Германии, второй результат — у биатлонисток Франции, сборная Норвегии стала третьей.

Команда Казахстана в составе: Галина Вишневская, Дарья Усанова, Анна Кистанова, Алина Райкова завершили эстафету с 11-м результатом.

1.
Германия
2.
Франция
3.
Норвегия
12.01.2017 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройсс, Лаура Дальмайер 01:09.53,0
2 Франция Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Эмонье +03,5
3 Норвегия Кайя Николайсен, Хильда Фенне, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу +04,5
4 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная +08,8
5 Италия Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Николь Гонтьер +01.51,5
6 Чехия Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова +01.51,7
7 Швеция Ханна Эберг, Шардин Слоф, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон +02.34,7
8 Беларусь Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко +02.39,0
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Фабьенна Хартвегер, Дуня Здоуц +02.45,1
10 Канада Меган Танди, Розанна Кроуфорд, Эмма Ландер, Джулия Рэнсом +03.00,6
Смотреть полные результаты гонки

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Тихонов: Принимать решения в женской сборной России по биатлону некому

Тихонов: Принимать решения в женской сборной России по биатлону некому

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Принимать молниеносные правильные решения в женской сборной России по биатлону некому, заявил «Р-Спорт» «Р-Спорт» член правления Союза биатлонистов России (СБР), экс-президент СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.
Еще 7 новостей  Все новости
12 января

Головкин рассказал о любимой музыке и сексе перед боем

Головкин жестко высказался о Канело

Головкин назвал имена главных «уклонистов» от боя с ним