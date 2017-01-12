Женская сборная России занимает шестое место в Кубке наций
Женская сборная России после эстафетной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге опустилась в Кубке наций с пятого на шестое место.
Лидирует команда Германии, на второй позиции располагается сборная Франции, а замыкает промежуточную тройку лидеров сборная Украины. От идущих пятыми норвежек россиянки отстают на 139 очков.
Биатлон. Кубок мира. Кубок наций. Женщины
После 9 гонок
1. Германия — 3265.
2. Франция — 3235.
3. Украина — 2708.
4. Чехия — 2703.
5. Норвегия — 2700.
6. Россия — 2561.
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