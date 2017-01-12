Украинские биатлонистки заняли 4-е место в эстафете на этапе Кубка мира
В Рупольдинге (Германия) состоялась женская эстафетная гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону, в котором сборная Украины заняла 4-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
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Наша команда отстала от победителей всего на 8,8 секунды.
Украинки выступали в составе Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная.
Наши спортсменки показывали достаточно ровную стрельбу и скорость прохождения трассы. А после последней стрельбы Елена Пидгрушная и ее соперница из сборной Франции уходили практически одновременно. Тем не менее, француженки на последнем отрезке дистанции сумели обогнать не только украинок, но и представительницу квартета из Норвегии.
Победу в гонке одержала сборная Германии — 1 час 09 минут 53,0 секунды. У команды Франции 3,5 секунды отставания, у Норвегии — 4,5 секунды, Украины — 8,8. Любопытно, что у финишировавшей на 5-м месте команды Италии 1 минута 51,5 секунды отставания.
Как сообщал УНИАН, этап КМ в Германии продолжится в
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|12.01.2017 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройсс, Лаура Дальмайер
|01:09.53,0
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Эмонье
|+03,5
|3
|Норвегия
|Кайя Николайсен, Хильда Фенне, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу
|+04,5
|4
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная
|+08,8
|5
|Италия
|Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Николь Гонтьер
|+01.51,5
|6
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова
|+01.51,7
|7
|Швеция
|Ханна Эберг, Шардин Слоф, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон
|+02.34,7
|8
|Беларусь
|Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко
|+02.39,0
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Фабьенна Хартвегер, Дуня Здоуц
|+02.45,1
|10
|Канада
|Меган Танди, Розанна Кроуфорд, Эмма Ландер, Джулия Рэнсом
|+03.00,6
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