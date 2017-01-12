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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28407899/
12 января 2017, 18:21 | Биатлон | УНИАН

Украинские биатлонистки заняли 4-е место в эстафете на этапе Кубка мира

В Рупольдинге (Германия) состоялась женская эстафетная гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону, в котором сборная Украины заняла 4-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

В немецком Рупольдинге завершилась вторая эстафетная гонка. Увеличить
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Наша команда отстала от победителей всего на 8,8 секунды.

Украинки выступали в составе Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная.

Наши спортсменки показывали достаточно ровную стрельбу и скорость прохождения трассы. А после последней стрельбы Елена Пидгрушная и ее соперница из сборной Франции уходили практически одновременно. Тем не менее, француженки на последнем отрезке дистанции сумели обогнать не только украинок, но и представительницу квартета из Норвегии.

Победу в гонке одержала сборная Германии — 1 час 09 минут 53,0 секунды. У команды Франции 3,5 секунды отставания, у Норвегии — 4,5 секунды, Украины — 8,8. Любопытно, что у финишировавшей на 5-м месте команды Италии 1 минута 51,5 секунды отставания.

Как сообщал УНИАН, этап КМ в Германии продолжится в пятницу-субботу, когда состоятся мужская и женская спринтерские гонки, а в воскресенье — две гонки преследования.

1.
Германия
2.
Франция
3.
Норвегия
12.01.2017 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройсс, Лаура Дальмайер 01:09.53,0
2 Франция Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Эмонье +03,5
3 Норвегия Кайя Николайсен, Хильда Фенне, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу +04,5
4 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная +08,8
5 Италия Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Николь Гонтьер +01.51,5
6 Чехия Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова +01.51,7
7 Швеция Ханна Эберг, Шардин Слоф, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон +02.34,7
8 Беларусь Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко +02.39,0
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Фабьенна Хартвегер, Дуня Здоуц +02.45,1
10 Канада Меган Танди, Розанна Кроуфорд, Эмма Ландер, Джулия Рэнсом +03.00,6
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