Украинские биатлонистки заняли 4-е место в эстафете на этапе Кубка мира

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Наша команда отстала от победителей всего на 8,8 секунды.

Украинки выступали в составе Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная.

Наши спортсменки показывали достаточно ровную стрельбу и скорость прохождения трассы. А после последней стрельбы Елена Пидгрушная и ее соперница из сборной Франции уходили практически одновременно. Тем не менее, француженки на последнем отрезке дистанции сумели обогнать не только украинок, но и представительницу квартета из Норвегии.

Победу в гонке одержала сборная Германии — 1 час 09 минут 53,0 секунды. У команды Франции 3,5 секунды отставания, у Норвегии — 4,5 секунды, Украины — 8,8. Любопытно, что у финишировавшей на 5-м месте команды Италии 1 минута 51,5 секунды отставания.