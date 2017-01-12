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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28407867/
12 января 2017, 18:23 | Биатлон | Чемпионат.com

Кузьмина: Хочу завершить карьеру с медалью Олимпиады-2018

Словачка Анастасия Кузьмина, бежавшая на втором этапе эстафеты 4×6 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, оценила своё выступление.

«Для выступления после долгого перерыва результат неплохой. Я чувствовала себя нормально, лыжи катили очень хорошо. Ребята угадали со смазкой. Я понимаю, откуда взялся промах на стрельбе лёжа. Начало этапа получилось для меня хорошим, надеюсь, в спринте выступлю ещё лучше.

Сейчас в сборной Словакии две опытные спортсменки и две молодые. Наша основная задача — попасть на Олимпиаду-2018. Хотелось бы закончить карьеру с медалью Олимпиады, но надо много работать, потому что, пока меня не было, девчонки подросли, быстро стреляют на ноль. Мечтать и планировать — здорово, но нужно работать», — передаёт слова Кузьминой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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