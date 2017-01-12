Кузьмина: Хочу завершить карьеру с медалью Олимпиады-2018

«Для выступления после долгого перерыва результат неплохой. Я чувствовала себя нормально, лыжи катили очень хорошо. Ребята угадали со смазкой. Я понимаю, откуда взялся промах на стрельбе лёжа. Начало этапа получилось для меня хорошим, надеюсь, в спринте выступлю ещё лучше.



Сейчас в сборной Словакии две опытные спортсменки и две молодые. Наша основная задача — попасть на Олимпиаду-2018. Хотелось бы закончить карьеру с медалью Олимпиады, но надо много работать, потому что, пока меня не было, девчонки подросли, быстро стреляют на ноль. Мечтать и планировать — здорово, но нужно работать», — передаёт слова Кузьминой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.