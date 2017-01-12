Женская сборная России по биатлону установила антирекорд в эстафетах
Женская сборная России в составе Виктории Сливко, Татьяны Акимовой, Ульяны Кайшевой и Ольги Подчуфаровой заняла 13-е место в женской эстафете 4×6 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.
Таким образом, россиянки установили антирекорд.
Ранее худшим результатом сборной России на международных соревнованиях было 11-е место, показанное на чемпионате мира-2016 в Хольменколлене, а на этапах Кубка мира женская сборная России никогда не опускалась ниже девятого места.
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