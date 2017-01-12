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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28407863/
12 января 2017, 18:17 | Биатлон | Чемпионат.com

Женская сборная России по биатлону установила антирекорд в эстафетах

Женская сборная России в составе Виктории Сливко, Татьяны Акимовой, Ульяны Кайшевой и Ольги Подчуфаровой заняла 13-е место в женской эстафете 4×6 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Таким образом, россиянки установили антирекорд.

Ранее худшим результатом сборной России на международных соревнованиях было 11-е место, показанное на чемпионате мира-2016 в Хольменколлене, а на этапах Кубка мира женская сборная России никогда не опускалась ниже девятого места.
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