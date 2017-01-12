Женская сборная Беларуси по биатлону финишировала восьмой в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

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Победителем эстафеты стала команда Германии — 1 час 9 мин. 50,3 сек. (0+6). Второе место заняли биатлонистки Франции — +3,5 сек. (0+7), бронзовые медали завоевали норвежки — +4,5 сек. (0+1).

Сборная Беларуси в составе Надежды Скардино, Надежды Писаревой, Дарьи Домрачевой и Ирины Кривко уступила победительницам гонки +2 мин. 39,0 сек. (0+10). Вернувшаяся в большой спорт Дарья Домрачева выступила на третьем этапе. Она смогла удержать шестую позицию команды, показав хорошую скорость на лыжне, но немного задержалась на огневом рубеже при стрельбе стоя, использовав три дополнительных патрона. На заключительном, четвертом, этапе белорусскую команду представляла Ирина Кривко. Ей удалось в борьбе с лидерами ведущих сборных удержаться в десятке лучших, заняв в итоге восьмое место.

Пятый этап Кубка мира по биатлону продолжится в Рупольдинге 13 января мужской спринтерской гонкой на 10 км. Женщины выйдут на старт спринта (7,5 км) 14 января.