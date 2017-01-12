Женская сборная Беларуси по биатлону финишировала восьмой в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по биатлону финишировала восьмой на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Победителем эстафеты стала команда Германии — 1 час 9 мин. 50,3 сек. (0+6). Второе место заняли биатлонистки Франции — +3,5 сек. (0+7), бронзовые медали завоевали норвежки — +4,5 сек. (0+1).
Сборная Беларуси в составе Надежды Скардино, Надежды Писаревой, Дарьи Домрачевой и Ирины Кривко уступила победительницам гонки +2 мин. 39,0 сек. (0+10). Вернувшаяся в большой спорт Дарья Домрачева выступила на третьем этапе. Она смогла удержать шестую позицию команды, показав хорошую скорость на лыжне, но немного задержалась на огневом рубеже при стрельбе стоя, использовав три дополнительных патрона. На заключительном, четвертом, этапе белорусскую команду представляла Ирина Кривко. Ей удалось в борьбе с лидерами ведущих сборных удержаться в десятке лучших, заняв в итоге восьмое место.
Пятый этап Кубка мира по биатлону продолжится в Рупольдинге 13 января мужской спринтерской гонкой на 10 км. Женщины выйдут на старт спринта (7,5 км) 14 января.
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|12.01.2017 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройсс, Лаура Дальмайер
|01:09.53,0
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Эмонье
|+03,5
|3
|Норвегия
|Кайя Николайсен, Хильда Фенне, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу
|+04,5
|4
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная
|+08,8
|5
|Италия
|Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Николь Гонтьер
|+01.51,5
|6
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова
|+01.51,7
|7
|Швеция
|Ханна Эберг, Шардин Слоф, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон
|+02.34,7
|8
|Беларусь
|Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко
|+02.39,0
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Фабьенна Хартвегер, Дуня Здоуц
|+02.45,1
|10
|Канада
|Меган Танди, Розанна Кроуфорд, Эмма Ландер, Джулия Рэнсом
|+03.00,6
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