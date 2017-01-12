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12 января 2017, 17:52 | Биатлон | Чемпионат.com

Германия выиграла женскую эстафету по биатлону в Рупольдинге, россиянки — 13-е

Сборная Германии победила в женской эстафете 4×6 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Сборная Германии победила в женской эстафете 4×6 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Увеличить
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Второе место заняла команда Франции, а замкнули тройку призёров норвежки. Россиянки Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова стали 13-ми.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Женщины. Эстафета 4×6 км

1. Германия (Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер) — 1:09.53,0 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).
2. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаи Бескон, Селия Эмони) — +3,5 (0+7).
3. Норвегия (Кайя Вёйен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбу) — +4,5 (0+1)…
13. Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова) — +3.57,9 (2+11).

1.
Германия
2.
Франция
3.
Норвегия
12.01.2017 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройсс, Лаура Дальмайер 01:09.53,0
2 Франция Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Эмонье +03,5
3 Норвегия Кайя Николайсен, Хильда Фенне, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу +04,5
4 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная +08,8
5 Италия Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Николь Гонтьер +01.51,5
6 Чехия Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова +01.51,7
7 Швеция Ханна Эберг, Шардин Слоф, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон +02.34,7
8 Беларусь Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко +02.39,0
9 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Фабьенна Хартвегер, Дуня Здоуц +02.45,1
10 Канада Меган Танди, Розанна Кроуфорд, Эмма Ландер, Джулия Рэнсом +03.00,6
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