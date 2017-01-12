Германия выиграла женскую эстафету по биатлону в Рупольдинге, россиянки — 13-е
Сборная Германии победила в женской эстафете 4×6 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.
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Второе место заняла команда Франции, а замкнули тройку призёров норвежки. Россиянки Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова стали 13-ми.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Женщины. Эстафета 4×6 км
1. Германия (Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер) — 1:09.53,0 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).
2. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаи Бескон, Селия Эмони) — +3,5 (0+7).
3. Норвегия (Кайя Вёйен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбу) — +4,5 (0+1)…
13. Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова) — +3.57,9 (2+11).
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|12.01.2017 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройсс, Лаура Дальмайер
|01:09.53,0
|2
|Франция
|Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Эмонье
|+03,5
|3
|Норвегия
|Кайя Николайсен, Хильда Фенне, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу
|+04,5
|4
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная
|+08,8
|5
|Италия
|Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Николь Гонтьер
|+01.51,5
|6
|Чехия
|Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова
|+01.51,7
|7
|Швеция
|Ханна Эберг, Шардин Слоф, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон
|+02.34,7
|8
|Беларусь
|Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко
|+02.39,0
|9
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Фабьенна Хартвегер, Дуня Здоуц
|+02.45,1
|10
|Канада
|Меган Танди, Розанна Кроуфорд, Эмма Ландер, Джулия Рэнсом
|+03.00,6
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