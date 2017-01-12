Дериземля: Был сезон, когда сразу 28 скандинавских биатлонистов болели астмой
Неоднократный призёр этапов Кубка мира украинский биатлонист Андрей Дериземля, принявший решение завершить спортивную карьеру в начале 2015 года, отметил, что во время его выступлений спортсмены не находились в равных условиях.
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«Никогда биатлонисты не находились в равных условиях. Вот скандинавы
Был один сезон, когда сразу 28 скандинавских биатлонистов болели астмой. Если есть справка от врача, то можно были принимать некоторые препараты. Я никого не обвиняю, но констатирую факт. Да, мы также могли принести справку от врача, но не делали этого — мы же за честный спорт», — цитирует Дериземлю «Плюс Спорт».
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