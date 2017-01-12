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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28403984/
12 января 2017, 14:09 | Биатлон | Чемпионат.com

Тихонов: Почему Круглов 8 лет стыдливо избегает темы своего позорного побега?

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов на своём официальном сайте дал совет журналистом больше писать об успехах российских спортсменов, а также прокомментировал слова Николая Круглова об отсутствии чистоты в отечественном биатлоне.

«Возьмите, к примеру, блестящую победу Сергея Устюгова на “Тур де Ски”. Норвежцы даже после победы на рядовом этапе Кубка мира готовы подолгу смаковать успех своих соотечественников, а тут выдающийся спортивный результат остался в СМИ без должного освещения. А почему были проигнорированы успехи прыгунов с трамплина? После призовых мест Ирины Аввакумовой и Евгения Климова впору говорить о настоящем прорыве в виде спорта, где у нас уже давно нет великих спортивных традиций. Но люди даже не знают, кто это такие и благодаря чему добились таких результатов.

С интересом прочитал интервью и Николая Круглова, который говорит о бездействии СБР и отсутствии чистоты в нашем биатлоне. Я не отрицаю наличие проблем с допингом, но чья бы корова мычала. На чемпионате мира — 2009 в Корее где был капитан команды? Там он как раз не бездействовал, а действовал очень быстро и решительно, убегая от допинг-контролёров с последнего этажа гостиницы, а затем мчался на такси до самого Сеула. Почему Николай с тех пор уже на протяжении восьми лет стыдливо избегает темы своего позорного побега?
С удивлением прочитал очередное высказывание нашего “любимого” вице-премьера о том, что Россия — самая чистая от допинга страна. Хочется спросить, кому вы больше верите: обозначившему серьёзные проблемы многократному чемпиону мира Николаю Круглову, депутату Государственной Думы и двукратному олимпийскому чемпиону Сергею Чепикову, который утверждал, что ему в своё время предложили принимать допинг, или Виталию Мутко, который готов отрицать даже доказанные 15 допинговых случаев в биатлоне с 2009 по 2014 год?», — написал Тихонов.
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