Екатерина Аввакумова: В корейскую сборную влилась быстрее, чем в русский коллектив
Россиянка — о Корее.
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Чемпионка мира по летнему биатлону Екатерина Аввакумова рассказала «СЭ», почему отважилась сменить спортивное гражданство в предолимпийском сезоне и войти в состав сборной Южной Кореи. За свою новоую команду которой она дебютировала 7 января на этапе Кубка IBU в
— Как вообще возникла идея о смене спортивного гражданства?
— Два года подряд мне предлагали попробовать переехать в Южную Корею, но я это воспринимала не более чем шутку. Но когда поступил звонок от Андрея Прокунина (двукратный чемпион мира по летнему биатлону, ныне тренер биатлонной сборной Кореи. — Прим. «СЭ»), и он, уже будучи тренером сборной, предложил мне перейти в команду вместе со своим личным тренером, — за что я ему очень благодарна! — задумалась. Это был очень тяжелый период: непопадание в сборную, отсутствие финансирования в регионе….
— В такой момент решиться на переход, наверное, было не так сложно?
— На самом деле, решение далось нелегко. Для меня это было все равно что сдаться, проиграть. Ведь у меня были совсем другие планы! Я хотела стоять на пьедестале почета и слышать гимн своей страны. Но оставаться и бороться дальше уже было невозможно… И все поголовно — друзья, родственники, знакомые и незнакомые люди — говорили: «Давай! Это же здорово!» И до сих пор пишут, поддерживают. Я поняла, что они и есть моя страна, я буду это делать для них.
— Семья тоже поддержала?
— Папа, правда, немного огорчился. Сказал, что за отчизну обидно. Хотя до этого сам пытался меня
— Насколько быстро все удалось сделать технически — от решения дать согласие до первой гонки на этапе Кубка IBU?
— Оформление документов проходило долгих семь месяцев, и для меня это был настоящий ад. Неизвестность, ожидание… Скомканная подготовка. Ты вроде бы уже не в России, но еще и не в Южной Корее. И непонятно, будешь ли ты там в итоге. Но сейчас уже все в порядке, остается только вернуться хотя бы в прежнюю форму.
— Как общаетесь в команде, на каком языке?
— Ломаный английский, немного русский, немного корейский, еще немного фантазии — и мы отлично понимаем друг друга!
— Вообще адаптация в коллективе быстро прошла?
— Мне кажется, я
— В тренировочном процессе появились
— Я перешла вместе со своим личным тренером и продолжаю тренироваться по своему плану. Конечно, уже возникли некоторые проблемы
— Много отличий?
— У нас очень разношерстная команда — и в плане возраста, и плане уровня подготовки. И равнять всех под одну работу нет смысла. Даже подход к тренировкам и осознание проделываемой работы совершенно отличаются. Поэтому, думаю, российским тренерам, особенно Андрею Прокунину как старшему, очень нелегко. Корейцы требуют результата и при этом хотят играть по своим правилам.
Но это невозможно. Надеюсь, они это поймут. Некоторые спортсмены, конечно, стали тянуться за нами с Аней Фролиной,
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