Екатерина Аввакумова: В корейскую сборную влилась быстрее, чем в русский коллектив

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Чемпионка мира по летнему биатлону Екатерина Аввакумова рассказала «СЭ», почему отважилась сменить спортивное гражданство в предолимпийском сезоне и войти в состав сборной Южной Кореи. За свою новоую команду которой она дебютировала 7 января на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло, где заняла 37-е место в спринте.

— Как вообще возникла идея о смене спортивного гражданства?

— Два года подряд мне предлагали попробовать переехать в Южную Корею, но я это воспринимала не более чем шутку. Но когда поступил звонок от Андрея Прокунина (двукратный чемпион мира по летнему биатлону, ныне тренер биатлонной сборной Кореи. — Прим. «СЭ»), и он, уже будучи тренером сборной, предложил мне перейти в команду вместе со своим личным тренером, — за что я ему очень благодарна! — задумалась. Это был очень тяжелый период: непопадание в сборную, отсутствие финансирования в регионе….

— В такой момент решиться на переход, наверное, было не так сложно?

— На самом деле, решение далось нелегко. Для меня это было все равно что сдаться, проиграть. Ведь у меня были совсем другие планы! Я хотела стоять на пьедестале почета и слышать гимн своей страны. Но оставаться и бороться дальше уже было невозможно… И все поголовно — друзья, родственники, знакомые и незнакомые люди — говорили: «Давай! Это же здорово!» И до сих пор пишут, поддерживают. Я поняла, что они и есть моя страна, я буду это делать для них.

— Семья тоже поддержала?

— Папа, правда, немного огорчился. Сказал, что за отчизну обидно. Хотя до этого сам пытался меня куда-то отправлять и, получая мое решительное «нет», говорил, что патриотизм меня погубит! (Смеется).

— Насколько быстро все удалось сделать технически — от решения дать согласие до первой гонки на этапе Кубка IBU?

— Оформление документов проходило долгих семь месяцев, и для меня это был настоящий ад. Неизвестность, ожидание… Скомканная подготовка. Ты вроде бы уже не в России, но еще и не в Южной Корее. И непонятно, будешь ли ты там в итоге. Но сейчас уже все в порядке, остается только вернуться хотя бы в прежнюю форму.

— Как общаетесь в команде, на каком языке?

— Ломаный английский, немного русский, немного корейский, еще немного фантазии — и мы отлично понимаем друг друга!

— Вообще адаптация в коллективе быстро прошла?

— Мне кажется, я как-то сразу влилась, даже быстрее, чем в любой русский коллектив. Какого-то дискомфорта новичка не было совсем. С одной из девочек, ее зовут Мун Джи Хи, мы сразу нашли общий язык, несмотря на наш слишком ограниченный английский словарный запас (улыбается).

— В тренировочном процессе появились какие-то новые интересные моменты?

— Я перешла вместе со своим личным тренером и продолжаю тренироваться по своему плану. Конечно, уже возникли некоторые проблемы из-за этого… Корейцы не понимают, почему я делаю другую работу, и им это не нравится — у них так не принято. Но им придется смириться. (Улыбается). Я не для массовки пришла.

— Много отличий?

— У нас очень разношерстная команда — и в плане возраста, и плане уровня подготовки. И равнять всех под одну работу нет смысла. Даже подход к тренировкам и осознание проделываемой работы совершенно отличаются. Поэтому, думаю, российским тренерам, особенно Андрею Прокунину как старшему, очень нелегко. Корейцы требуют результата и при этом хотят играть по своим правилам.