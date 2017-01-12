Семёнов: Кильчицкий в эстафете, на мой взгляд, превзошёл свои возможности
Украинский биатлонист Сергей Семёнов прокомментировал выступление команды в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
Сборная Украины в составе Семёнова, Виталия Кильчицкого, Артёма Примы и Владимира Семакова заняла четвёртое место.
«Командный результат отличный. Радует, что уверенно показали хороший уровень. Киля, на мой взгляд, даже превзошёл свои возможности, что, я уверен, даст ему большой толчок в дальнейшем.
Относительно себя могу сказать, что нахожусь в поисках своей стрельбы, никак не могу вернуться к стрелковой форме конца декабря. А вот физическое состояние позволяет уверенно себя чувствовать на трассе», — цитируют Семёнова «Подробности».
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