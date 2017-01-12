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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28402003/
12 января 2017, 11:54 | Биатлон | Чемпионат.com

Семёнов: Кильчицкий в эстафете, на мой взгляд, превзошёл свои возможности

Украинский биатлонист Сергей Семёнов прокомментировал выступление команды в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Сборная Украины в составе Семёнова, Виталия Кильчицкого, Артёма Примы и Владимира Семакова заняла четвёртое место.

«Командный результат отличный. Радует, что уверенно показали хороший уровень. Киля, на мой взгляд, даже превзошёл свои возможности, что, я уверен, даст ему большой толчок в дальнейшем.

Относительно себя могу сказать, что нахожусь в поисках своей стрельбы, никак не могу вернуться к стрелковой форме конца декабря. А вот физическое состояние позволяет уверенно себя чувствовать на трассе», — цитируют Семёнова «Подробности».

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