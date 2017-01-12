Бьорндален: Свендсен был просто невероятен

На финише Эмиль Хегле Свендсен опередил россиянина Антона Бабикова.



«Все биатлонисты нашей команды очень хорошо провели свои этапы, но Эмиль был просто невероятен. Когда он вышел со стадиона, я подумал, что всё может получиться. Однако сначала он не так быстро сокращал отрыв, как хотелось бы. Тогда я уже был уверен, что ничего не выйдет. Но он так легко отыграл девять секунд — это впечатляет», — цитирует Бьорндалена TV2.