Бьорндален: Свендсен был просто невероятен
Норвежский биатлонист
Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал победу своей команды в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.
На финише Эмиль Хегле Свендсен опередил россиянина Антона Бабикова.
«Все биатлонисты нашей команды очень хорошо провели свои этапы, но Эмиль был просто невероятен. Когда он вышел со стадиона, я подумал, что всё может получиться. Однако сначала он не так быстро сокращал отрыв, как хотелось бы. Тогда я уже был уверен, что ничего не выйдет. Но он так легко отыграл девять секунд — это впечатляет», — цитирует Бьорндалена TV2.
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