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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28401502/
12 января 2017, 11:47 | Биатлон | Чемпионат.com

Бьорндален: Свендсен был просто невероятен

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал победу своей команды в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

На финише Эмиль Хегле Свендсен опередил россиянина Антона Бабикова.

«Все биатлонисты нашей команды очень хорошо провели свои этапы, но Эмиль был просто невероятен. Когда он вышел со стадиона, я подумал, что всё может получиться. Однако сначала он не так быстро сокращал отрыв, как хотелось бы. Тогда я уже был уверен, что ничего не выйдет. Но он так легко отыграл девять секунд — это впечатляет», — цитирует Бьорндалена TV2.
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