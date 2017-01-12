Состав сборной Казахстана на женскую эстафету этапа Кубка мира в Рупольдинге
Сегодня на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоится женская эстафета, сообщает Sports.kz.
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В гонке 4?6 километров с восемью огневыми рубежами на старт выйдет 23 женских команды.
Сборная Казахстана выступит в следующем составе: Галина Вишневская, Дарья Усанова, Анна Кистанова, Алина Райкова.
Старт эстафеты в Рупольдинге намечен на 19:30 времени Астаны.
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