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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28401494/
12 января 2017, 11:45 | Биатлон | Sports.kz

Состав сборной Казахстана на женскую эстафету этапа Кубка мира в Рупольдинге

Сегодня на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоится женская эстафета, сообщает Sports.kz.

Сегодня на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоится женская эстафета сообщает Sports.kz. Увеличить
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В гонке 4?6 километров с восемью огневыми рубежами на старт выйдет 23 женских команды.

Сборная Казахстана выступит в следующем составе: Галина Вишневская, Дарья Усанова, Анна Кистанова, Алина Райкова.

Старт эстафеты в Рупольдинге намечен на 19:30 времени Астаны.

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