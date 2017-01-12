Владимир Аликин: Россияне взяли серебро благодаря качественной стрельбе

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— Серебро российских биатлонистов в эстафете — это успех или все же поражение в борьбе за золото?

— С таким составом при правильной расстановке спортсменов по этапам и с такой стрельбой, которую они показали, ребята, конечно, обязаны были выигрывать. Но немножко не получилось. Посмотрел аналитику — ногами ребята пока проигрывают, но за счет быстрой и качественной стрельбы в гонке заняли такое место. Другие команды, думаю, пока тоже наигрывают составы. И норвежцы выступили не сильнейшей четверкой, и французы, немцы со штрафным кругом… Наши ребята стали вторыми — и это, конечно, хороший результат.

— Волков впервые в этом сезоне выступал на Кубке мира, Шипулин бежал не на излюбленном заключительном, а на втором этапе. Бабиков был финишером, а Елисеев закрывал третий этап и справился с ним великолепно. Насколько вам понравилась расстановка по этапам?

— Расстановка и состав — это прерогатива тренеров, конечно. Они что-то ищут, смотрят, наигрывают — и это их право. К тому же, не забывайте, у нас есть еще один спортсмен — Евгений Гараничев, почему его списывать из эстафеты? Возможно, он будет показывать сейчас результат после пропущенного этапа в Оберхофе. Если он вошел в форму, то можно и его ставить в эстафету. Надо будет смотреть и думать тренерам, конечно.

— Елисеев в этом сезоне смотрится на Кубке мира более чем уверенно.

— Все молодые ребята у нас нормальные, амбициозные — борются, стараются. То, что они готовы, и то, что показывают, это нормально. Хорошо, что у нас появилась молодежь, способная бороться. По крайней мере, на тех этапах, на которых ребята были, они показали успешное выступление. А как тренеры подведут их к чемпионату мира — это другой разговор. Я недостаточно знаю молодых спортсменов, трудно судить — может, где-то форсировали подготовку или еще что-то. Вот у Бабикова такое западение скорости, которое говорит уже об усталости, истощении организма. Возможно, тренерам надо где-то дать ему возможность отдохнуть, восстановиться. Потому что мы просто можем его потерять.

— На финише в эстафете, получается, его чисто физически не хватило?

— Лыжи нормально работали у всех ребят, у соперников никакого преимущества в этом не было. Просто не хватило его самого, не хватило скоростной выносливости. Либо он находится под большой нагрузкой, либо организм уже истощен. Надо думать, смотреть.

— Это не тревожный знак? Ведь остается всего полтора этапа Кубка мира, подводящий сбор — и уже главный старт…

— Вы знаете, еще будут гонки. Сейчас сложные этапы, в Италии вообще поднимутся на высоту порядка 1300 м — будет еще тяжелее. Хотя тренерам все равно надо решать, определяться с составом. После Антерсельвы будет еще почти три недели, чтобы восстановиться и подготовиться к чемпионату мира.

— У Алексея Волкова не было ни одной гонки на Кубке мира в декабре, и сейчас планируется, что он снова отправится на Кубок IBU. Как считаете, действительно ли пока он слабее, чем шестерка россиян, которая выступает на этапах Кубка мира?

— Я считаю, что Алексей ногами немного послабее этих шестерых ребят. В плане стрельбы он хорош — качество, скорострельность. На короткую дистанцию его хватает, а на более длинной ему в этом сезоне будет тяжеловато бороться. Даже в конкуренции с нашей командой. А то, что они там на Кубке IBU выступают… По большому счету, на первые два этапа приезжают многие — у кого не хватает необходимых очков, кому нужно «простартоваться». Очень серьезные этапы, особенно второй, перед Кубком мира. А потом уже люди определились, все сильнейшие поехали на Кубок мира, и на Кубке IBU остаются ослабленные составы, поэтому у нас там такое преимущество.

— Считаете, Волкову придется побороться за место в составе и прибавить, чтобы попасть?

— Да. Сейчас посмотрят, куда его поставят. Я бы пожалел сейчас Бабикова — выступать с таким самочувствием… Нагрузка большая, уже в Оберхофе чувствовалось падение скорости. Вернулся Гараничев — надо кого-то менять. Дадут шанс Волкову пробежать, посмотреть — будет видно. Хотя он тоже только спустился с гор, выступал на Кубке IBU. Это прерогатива тренеров — решать, кому бежать. Надо смотреть. По большому счету, Волкову тяжеловато — что в масс-старте, что в гонке.

— А как эстафетчик с прицелом на чемпионат мира?

— На чемпионате мира будет совсем по-другому — и трасса, и подход к рубежу. Всякое было, и у лидеров случались провалы. Эстафета — это такой вопрос! У нас была наигранная команда, все знали свое место. А если каждую неделю идет ротация… Считаю, что команду надо наигрывать, когда времени осталось немного.

— Шипулин, очевидно, временно на втором этапе выступал, как думаете.

— Лидер есть лидер, просто попробовали Бабикова на последнем этапе. Может, решили сами спортсмены, например, Шипулин предложил, мол, давайте я второй этап попробую. На собрании могли быть какие-то свои решения, многого ведь не говорят, кухню надо знать изнутри. Мы можем только предполагать.

На чемпионате мира все будет зависеть от того, в каком состоянии будет Шипулин. Пока он не в той форме, в которой был в прошлом году. Отдельные успехи у него есть, но большого преимущества уже нет. Даже в эстафете — некоторые у него отыграли. Хотя если бы Антон находился в хорошей форме, он бы такого не позволил, убежал бы еще вперед секунд на десять. Но в этот раз отрыва не создал.