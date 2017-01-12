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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28399676/
12 января 2017, 9:51 | Биатлон | Чемпионат.com

Кайшева: Поучаствовать в эстафете интересно, но настрой у меня обычный

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева отметила, что ожидает старт сегодняшней дебютной для неё эстафеты на Кубке мира с большим интересом, но без особого волнения.

«Мне очень интересно поучаствовать в эстафете, но настрой и волнение такие же, как перед любым стартом. Не больше и не меньше. Думаю, что для первого раза лучше пробежать второй или третий этап, поэтому я согласна с выбором тренеров.

Что касается стратегии подготовки к чемпионату мира, то в этом плане я полностью доверяю Медведцеву и уверена, что он может подготовить меня как нужно. Но давайте не будем забегать вперёд — сейчас я концентрируюсь на текущих выступлениях. На чемпионат мира нужно ещё отобраться. Пока я не ощущаю, что это что-то близкое и реальное», — сказала 22-летняя спортсменка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.
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