Кайшева: Поучаствовать в эстафете интересно, но настрой у меня обычный

«Мне очень интересно поучаствовать в эстафете, но настрой и волнение такие же, как перед любым стартом. Не больше и не меньше. Думаю, что для первого раза лучше пробежать второй или третий этап, поэтому я согласна с выбором тренеров.



Что касается стратегии подготовки к чемпионату мира, то в этом плане я полностью доверяю Медведцеву и уверена, что он может подготовить меня как нужно. Но давайте не будем забегать вперёд — сейчас я концентрируюсь на текущих выступлениях. На чемпионат мира нужно ещё отобраться. Пока я не ощущаю, что это что-то близкое и реальное», — сказала 22-летняя спортсменка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.