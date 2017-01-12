Кайшева: Поучаствовать в эстафете интересно, но настрой у меня обычный
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева отметила, что ожидает старт сегодняшней дебютной для неё эстафеты на Кубке мира с большим интересом, но без особого волнения.
«Мне очень интересно поучаствовать в эстафете, но настрой и волнение такие же, как перед любым стартом. Не больше и не меньше. Думаю, что для первого раза лучше пробежать второй или третий этап, поэтому я согласна с выбором тренеров.
Что касается стратегии подготовки к чемпионату мира, то в этом плане я полностью доверяю Медведцеву и уверена, что он может подготовить меня как нужно. Но давайте не будем забегать вперёд — сейчас я концентрируюсь на текущих выступлениях. На чемпионат мира нужно ещё отобраться. Пока я не ощущаю, что это
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