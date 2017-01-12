Не ругайте Рикко. Почему кумир Рупольдинга проиграл эстафету

Памятник при жизни

Многим ли российским биатлонистам при жизни ставят памятники на крупнейших аренах? Пока даже великий Александр Тихонов, чьё имя носит стадион, лыжно-биатлонная школа и целый институт, такого не добился, а Рикко Гросс увековечен на «Химгау-Арене» в металле. По замыслу скульптора там показана его блестящая победа в гонке преследования на чемпионате мира в Ханты-Мансийске 14 лет назад.



Рикко Гросс для Рупольдинга — не просто легендарная фигура, чьи победы помнят лишь старики да заядлые болельщики со стажем. В России, где ты сегодня герой, а завтра напрочь забыт, сложно представить такой приём, который устроили Рикко на церемонии открытия, для кого-то из звёзд 90-х — начала 2000-х. Имена великих Сергея Чепикова, Владимира Драчёва, Виктора Майгурова и Павла Ростовцева нынешнему поколению любителей биатлона не скажут почти ничего, а потому и рассчитывать на овации им совсем не приходится.

Памятник Рикко Гроссу Чемпионат.com

Забитая до отказа центральная площадь Рупольдинга приветствовала Гросса не меньше, чем звёзд нынешних дней, будь то Лаура Дальмайер или Симон Шемпп. «Говорит ли в вашей команде кто-то по-немецки? » — спросил у Рикко ведущий. «Конечно, — ответил тот, — это я». В этом весь Гросс: спокойный, лаконичный, но при этом не лишённый чувства юмора. Ты можешь сомневаться, говорит ли он тебе всю правду, но точно уверен, что он знает, что делает, и эта уверенность передаётся всей команде.

Поле для экспериментов

Январские эстафеты для кого-то могут представлять самоцель и шанс пополниться заветными очками Кубка наций, но для большинства команд это поле для экспериментов, ведь до чемпионата мира есть только два шанса откатать оптимальный состав — в Рупольдинге и в Антхольце. Норвежцы сегодня учились жить без братьев Бё, французы дали уже, наверное, 20-й шанс Симону Фуркаду, а он, как всегда, завалил первый этап. Наконец, россияне дали отдохнуть Максиму Цветкову и сменили на последнем этапе своего бессменного финишёра Антона Шипулина. Причин тут может быть две. Когда, если не сейчас накатывать альтернативный вариант? Во-вторых, сколько можно Антону привозить по полторы минуты отставания, а с экспериментальным составом такой вариант был не исключён.



Нередко говорят, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Поставить не совсем готового к битве с титанами Бабикова на последний этап решил Гросс и где-то промахнулся, поэтому сейчас у многих зачешутся руки свалить вину за поражение на немца. Но если это так, чешите в другом месте, ведь без смелости Гросса у нас не было бы и этого результата. По версии букмекеров, нынешний состав сборной России мог претендовать в лучшем случае на третье место, и причин тому немало.



Многие не верили в стартёра Алексея Волкова, дескать, Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев готовы сейчас не хуже, но ханты-мансийский снайпер при поддержке своего старшего товарища Евгения Редькина, который приехал за него поболеть, выдал отличный первый этап, где блеснул быстрой и точной стрельбой. Антон Шипулин отлично себя проявил в роли козырного туза на втором этапе и создал команде необходимый задел, а Матвей Елисеев «украл» сегодня шоу на третьем этапе, показав, что и не в оптимальной форме остаётся эстафетным бойцом. Не будь этого коллапса у Бабикова на последнем километре, никто бы и не вздумал критиковать нашу расстановку и выбор тренеров. А потому Гросс сегодня хоть и проиграл гонку, но выиграл перспективу, получив ответ на сразу полдюжины вопросов.