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11 января 2017, 23:51 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Мартен Фуркад: Симон отвратительно провел эстафету

Француз Мартен Фуркад раскритиковал своего старшего брата Симона за неудачное выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

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Французы заняли в гонке девятое место. Фуркад-старший бежал первый этап, использовал 5 дополнительных патронов и передал эстафету только 21-м. В результате Франция пришла к финишу девятой.

— Симон отвратительно провел гонку. Это не критика, а факт, — цитирует L'Equipe Фуркада-младшего. — Отчасти причиной стала его болезнь. Такое бывает со всеми. Я сам предложил поставить его в эстафету, но это сослужило ему плохую службу.

1.
Норвегия
2.
Россия
3.
Германия
11.01.2017 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен 01:13.40,7
2 Россия Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ +05,1
3 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +23,5
4 Украина Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий +28,0
5 Чехия Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж +32,6
6 Швеция Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +01.09,9
7 Австрия Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер +01.13,7
8 Болгария Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев +01.14,3
9 Франция Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +01.43,2
10 Италия Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини +01.53,0
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