Мартен Фуркад: Симон отвратительно провел эстафету

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Французы заняли в гонке девятое место. Фуркад-старший бежал первый этап, использовал 5 дополнительных патронов и передал эстафету только 21-м. В результате Франция пришла к финишу девятой.