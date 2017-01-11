С. Фуркад: Тюмень точно не должна была попасть под раздачу IBU

«Я не поменял своего мнения. Перенос Кубка мира из Тюмени — неправильное решение Международного союза биатлонистов. Дружелюбный город, прекрасный стадион и шумные зрители не должны расплачиваться за чужие антидопинговые просчёты. Не факт, что они вообще существуют — мы до сих пор не получили доказательств. Я жду результатов расследования. Тюмень точно не должна была попасть под эту раздачу. Мне кажется, что IBU немного не поняла спортсменов, выступавших с предложением бойкота. Биатлонисты, за исключением некоторых федераций, не хотели специально пропускать этап Кубка мира в Тюмени. На собрании была обозначена возможность бойкота любого раунда планетарных соревнований. Если бы я получил точные доказательства, то я бы мог поддержать своих коллег-атлетов. Тюмень не была главной точкой в обсуждении. Мы могли бы бойкотировать этап Кубка мира в Рупольдинге или Антхольце. Биатлонисты просто хотят показать, что они против запрещённых веществ», — приводит слова Фуркада «Тюменская арена».