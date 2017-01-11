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11 января 2017, 20:53 | Биатлон | БЕЛТА

Дарья Домрачева включена в состав сборной Беларуси на эстафетную гонку на этапе Кубка мира

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, возвратившаяся к активной спортивной карьере после рождения дочери, включена в состав сборной Беларуси на эстафетную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Женская эстафета на пятом этапе Кубка мира начнется завтра в 16.30. Телеканал <span class=error>Беларусь</span> 5 проведет прямую трансляцию из Германии. Увеличить
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Впервые в текущем сезоне Дарья Домрачева вышла на старт в немецком Оберхофе, где приняла участие в спринте и гонке преследования. Несмотря на то, что ей не удалось попасть на пьедестал почета, белоруска осталась довольна проведенными стартами и готова прибавлять в результатах. В женскую эстафетную команду сборной Беларуси вошли также Надежда Скардино, Надежда Писарева и Ирина Кривко. Дарья Домрачева выступит на третьем этапе предстоящей гонки.

Женская эстафета на пятом этапе Кубка мира начнется завтра в 16.30. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию из Германии.

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Дарья Домрачева тренируется в Оберхофе

Дарья Домрачева тренируется в Оберхофе

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева провела тренировку в Оберхофе, где 5 января мужской спринтерской гонкой стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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