Дарья Домрачева включена в состав сборной Беларуси на эстафетную гонку на этапе Кубка мира

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Впервые в текущем сезоне Дарья Домрачева вышла на старт в немецком Оберхофе, где приняла участие в спринте и гонке преследования. Несмотря на то, что ей не удалось попасть на пьедестал почета, белоруска осталась довольна проведенными стартами и готова прибавлять в результатах. В женскую эстафетную команду сборной Беларуси вошли также Надежда Скардино, Надежда Писарева и Ирина Кривко. Дарья Домрачева выступит на третьем этапе предстоящей гонки.

Женская эстафета на пятом этапе Кубка мира начнется завтра в 16.30. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию из Германии.